El PSN exige al alcalde de Valtierra que rectifique sus palabras sobre los migrantes

Los socialistas critican que las declaraciones del alcalde de Valtierra, Manuel Resa, son “inaceptables y discriminatorias” y piden a UPN que aclare si respalda sus palabras o se desmarca de ellas.
Fotpo de archivo de Valtierra
Euskaraz irakurri: PSNk migratzaileei buruz esandakoak zuzentzeko eskatu dio Valtierrako alkateari
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El PSN-PSOE ha pedido al alcalde de Valtierra, Manuel Resa, que rectifique sus declaraciones sobre la población migrante, calificadas por los socialistas de “inaceptables y discriminatorias”. Además, solicitan a su partido, UPN, que se pronuncie públicamente y aclare si respalda sus palabras.

En declaraciones a la Cadena SER, Resa se refirió a la población inmigrante en términos que, según la secretaria de organización del PSN, Esther Iso, “alimentan prejuicios y fomentan la división social”. Iso subraya que un cargo público debe actuar “desde el respeto y la defensa de la igualdad, no desde el enfrentamiento ni la estigmatización de parte de su ciudadanía”.

El PSN también critica que la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, no haya aclarado si comparte las palabras del alcalde ni si piensa adoptar medidas al respecto. Además, Iso recuerda que el Consejo de Navarra ya había señalado las "serias dudas" de legalidad sobre las ayudas a la natalidad impulsadas por el consistorio, “por incluir criterios que podían ser claramente discriminatorios”.

“Las políticas públicas deben estar al servicio de toda la ciudadanía, sin establecer ciudadanos de primera y de segunda”, concluye Iso.

Navarra UPN PSN Política

