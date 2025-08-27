Migrazioa
PSNk migratzaileei buruz esandakoak zuzentzeko eskatu dio Valtierrako alkateari

Sozialistek kritikatu dute Manuel Resa Valtierrako alkatearen adierazpenak "onartezinak eta diskriminatzaileak" direla, eta UPNri galdetu diote bere hitzak babesten dituen.

Agentziak | EITB

PSN-PSOEk migratzaileen inguruan egindako adierazpenak zuzentzeko eskatu dio Manuel Resa Valtierrako alkateari, sozialistek "onartezinak eta diskriminatzaileak" direla iritzita.

Cadena SER irrati-kateari egindako adierazpenetan, Resak etorkinei buruz hitz egin zuen, eta Esther Iso PSNko antolakuntza idazkariaren arabera, adierazpen horiek "aurreiritziak elikatzen eta zatiketa soziala sustatzen" dute. Isok azpimarratu du kargu publiko batek "berdintasunaren errespetuan eta defentsan" jardun behar duela, "ez liskarrean edo herritarren zati baten estigmatizazioan".

Bestalde, PSNk kritikatu du Cristina Ibarrola UPNko presidenteak ez duela argitu alkatearen hitzekin bat egiten duen, ezta horren inguruko neurririk hartuko duen ere. Gainera, Isok gogorarazi du Nafarroako Kontseiluak "zalantza handiak" zituela Udalak jaiotza-tasari ematen dizkion laguntzen inguruan, "diskriminatzaileak izan zitezkeen irizpideak txertatzeagatik".

"Politika publikoek herritar guztien zerbitzura egon behar dute, lehen eta bigarren mailako herritarrik ezarri gabe", ondorioztatu du Isok.

