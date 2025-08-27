Inundaciones
Navarra aprueba ayudas y exenciones fiscales por los daños de las lluvias torrenciales de la primavera

El Gobierno foral ha puesto en marcha un paquete de medidas para particulares y entidades de nueve municipios navarros afectados por las tormentas de marzo y mayo
Bomberos achicando agua en Iturmendi. Foto: Bomberos de Navarra
Euskaraz irakurri: Nafarroak laguntza eta salbuespen fiskalak onartu ditu udaberriko euri-jasek eragindako kalteengatik
El Gobierno de Navarra ha aprobado este miércoles un paquete de ayudas para las personas y entidades afectadas por las lluvias torrenciales registradas el 8 de marzo, y los días 4 y 14 de mayo en distintos puntos de la Comunidad Foral.

Los municipios que podrán acogerse a estas medidas son Aguilar de Codés, Aras, Cabredo, Genevilla, Iturmendi, Lapoblación-Meano, Pueyo, Tafalla y Torralba del Río. Las precipitaciones provocaron inundaciones, desprendimientos y daños en viviendas, caminos, cultivos y otras infraestructuras.

El plan contempla la exención de impuestos como la contribución territorial, actividades económicas y construcciones, instalaciones y obras. Además, el Ejecutivo compensará a los ayuntamientos por los ingresos que dejen de percibir. Estas ayudas serán complementarias a las coberturas de seguros y a posibles ayudas estatales o de la Unión Europea.

