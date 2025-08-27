Uholdeak
Nafarroak laguntza eta salbuespen fiskalak onartu ditu, udaberriko euri-jasek eragindako kalteak onbideratzeko

Foru Gobernuak martxan jarritako neurri-sortak martxo eta maiatzeko ekaitzek kaltetutako Nafarroako bederatzi herrietako partikular eta entitateei laguntzea du helburu.

(Foto de ARCHIVO) Los bomberos intervienen el domingo para realizar varios achiques de agua debido a las tormentas en Iturmendi. REMITIDA / HANDOUT por BOMBEROS DE NAVARRA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 05/5/2025

Suhiltzaileak, ura ateratzen, Iturmendin. Argazkia: Nafarroako suhiltzaileak

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Nafarroako Gobernuak laguntza sorta bat onartu du, asteazken honetan, martxoaren 8an eta maiatzaren 4an eta 14an Foru Erkidegoko hainbat tokitan izandako euri-jasek kaltetutako pertsona eta entitateei laguntzeko.

Aguilar Kodes, Aras, Cabredo, Genevilla, Iturmendi, Lapoblación-Meano, Puiu, Tafalla eta Torralba del Rio udalerriek jaso ahal izango dituzte neurriok.

Planak zergak ordaintzetik salbuestea ahalbidetzen du, hala nola lurralde-kontribuzioa, jarduera ekonomikoak eta eraikuntzak, instalazioak eta obrak. Gainera, Gobernuak udalei diruz lagunduko die, jasotzen ez dituzten diru-sarrerengatik. Laguntza horiek eta aseguru-estalduren eta Estatuaren eta Europar Batasunaren laguntzak bateragarriak dira.

Suhiltzaileak Uholdeak Nafarroa Politika

