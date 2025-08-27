Partido Popular
Tellado califica al PNV de "trampantojo" y afirma que “no son más que un socio más”

Miguel Tellado en un acto en Donostia. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Telladok “trampantojo”-tzat du EAJ eta Sanchezen “beste bazkide bat soilik” dela esan du
En un acto celebrado en Donostia, el secretario general del Partido Popular ha afirmado que "cada ataque de Sánchez a la igualdad, al Estado de Derecho y al bolsillo de los españoles, ha venido siempre avalado por el PNV".

