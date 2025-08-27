Alderdi Popularra

Telladok tranpantojotzat du EAJ, eta esan du Sanchezen “beste bazkide bat besterik ez” dela

18:00 - 20:00

Miguel Tellado, Donostian egindako ekitaldian. Argazkia: EITB

EITB

Azken eguneratzea

Donostian egindako ekitaldi batean, Alderdi Popularraren idazkari nagusiak adierazi du Sanchezek “berdintasunari, zuzenbide-estatuari eta espainiarren poltsikoei egindako eraso guztiak EAJk lagunduta" etorri direla.

PP Euskadiko Alderdi Popularra Donostia EAJ Politika

