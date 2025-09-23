MEMORIA HISTÓRICA
El Gobierno Vasco afirma que 'Txiki' y Otaegi son víctimas, pero "este aniversario no puede ser instrumentalizado"

María Ubarretxena, en la comparecencia posterior al consejo de gobierno. EITB
Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritzak Txiki eta Otaegi biktimak direla azpimarratu du, baina urteurrena ez instrumentalizatzea eskatu d
EITB

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha destacado que 'Txiki' y Otaegi "son víctimas" porque "fueron fusilados por un Gobierno franquista". "Padecieron una vulneración inaceptable de sus derechos humanos. Ahora bien, este aniversario no puede ser instrumentalizado. Debe ser una oportunidad para seguir construyendo una memoria ética y crítica orientada a la no repetición y a la deslegitimación de toda violencia", ha subrayado.

Gobierno Vasco Memoria Histórica Política

