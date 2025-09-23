MEMORIA HISTORIKOA
Eusko Jaurlaritzak adierazi du Txiki eta Otaegi biktimak direla, eta eskatu du urteurrena ez dezatela instrumentalizatu

Maria Ubarretxena, gobernu-kontseiluaren osteko agerraldian. EITB

EITB

"'Txiki' eta Otaegi gobernu frankistak fusilatu zituen, biktimak dira, eta giza eskubideen urraketa onartezina jaso zuten, baina urteurren hau ezin da instrumentalizazio gisa erabili", adierazi du Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzaren bozeramailea gobernu bilareraren osteko prentsaurrekoan. 

Eusko Jaurlaritza Memoria Historikoa Politika

Goiak Donostiako autobus geltokiko kafetegia lekuz aldatzea proposatu du, itxarongunea handitzeko

Donostiako alkatearen arabera, "garai batean aurreikusi zen gaur egun instalazio hori erabiltzen duten autobus askok, Gasteiz eta Bilbo jatorri-helmuga dutenek, desagertuko zirela 'euskal Y' abiadura handiko trenaren zerbitzua martxan jartzean", baina "asko atzeratzen" ari da. "Ez dakigu zein urtetan erabili ahal izango dugun abiadura handiko trena", deitoratu du.  

Imanol Pradales lehendakariak jarrera "irmoagoa eta batuagoa" eskatu dio Europar Batasunari Gazako sarraskiaren aurrean

Gazako sarraskiaren aurrean, Europak “jarrera irmoagoa eta batuagoa” behar duela esan du gaur goizean Imanol Pradales lehendakariak, Europar Batasunak Espainian dituen enbaxadoreei egindako harreran. Tartean, Alemania, Italia, eta Herbehereetako  enbaxadoreak zeuden, Palestinako estatua aitortu ez dutenak. Lehendakariak dioenez, jarrera irmoagoa ez izateak “sinesgarritasuna kentzen dio” Europar Batasunari.
Espainiako Gobernuari 10 dokumentu helaraziko dizkiotela azpimarratu du Ubarretxenak, urtea amaitu baino lehen "Estatutua ixteko"

Eusko Jaurlaritzako Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernu sailburuak azpimarratu du datorren astean joango direla Madrilera, aireportuen transferentziari buruz hitz egiteko. Era berean, urtea amaitu baino lehen Estatutua "itxiko" litzatekeela azpimarratu du: "Estatuak orain arte ez digu denbora gehiago eskatu", esan du. Jatorrizko adierazpenak, gaztelaniaz, Radio Euskadiko elkarrizketatik. 

