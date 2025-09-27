MEMORIA HISTÓRICA
50 años de los fusilamientos de 'Txiki’ y Otaegi: las familiares reivindican memoria y reconocimiento

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 50 urte 'Txiki "eta Otaegi fusilatu zituztela: senideek memoria eta errekonozimendua aldarrikatu dituzte
EITB

Este 27 de septiembre se cumplen 50 años desde que el régimen franquista fusilara a Jon Paredes 'Txiki' y Ángel Otaegi. En este tiempo sus familiares han trabajado duramente para mantener su memoria. Aseguran que se han sentido muy olvidados por parte de las instituciones ya que aquellos dos jóvenes que lucharon contra la dictadura no fueron reconocidos como víctimas hasta el año 2012.

Memoria Histórica Franquismo Final de ETA Comunidad Autonóma Vasca Política

