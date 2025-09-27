MEMORIA HISTORIKOA
50 urte 'Txiki' eta Otaegi fusilatu zituztela: senideek memoria eta aitortza aldarrikatzen dituzte

50 años de los fusilamientos de 'Txiki’ y Otaegi: las familiares reivindican memoria y reconocimiento
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Mende erdia bete dira frankistek Jon Paredes 'Txiki' eta Angel Otaegi  fusilatu zituztela. Denbora luze honetan euren senitartekoek lan gogorra egiten dute memoria ez galtzeko. Instituzioen aldetik oso ahaztuta sentitu dira, izan ere, diktadura frankistaren aurka borroka ziren bi gazte haiek ez ziren biktimatzat aitortuak izan 2012. urtera arte.

Memoria Historikoa Frankismoa ETA Euskal Autonomia Erkidegoa Politika

