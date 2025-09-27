50 urte 'Txiki' eta Otaegi fusilatu zituztela: senideek memoria eta aitortza aldarrikatzen dituzte
Mende erdia bete dira frankistek Jon Paredes 'Txiki' eta Angel Otaegi fusilatu zituztela. Denbora luze honetan euren senitartekoek lan gogorra egiten dute memoria ez galtzeko. Instituzioen aldetik oso ahaztuta sentitu dira, izan ere, diktadura frankistaren aurka borroka ziren bi gazte haiek ez ziren biktimatzat aitortuak izan 2012. urtera arte.
Politikari buruzko albiste gehiago
PSE-EE "Euskadi gidatzeko prest" dagoela aldarrikatu du Anduezak
EAEko sozialisten idazkari nagusiak gobernu maila guztietan duten papera nabarmendu du, eta egonkortasun, aurrerapen eta kohesio aro berri baten buruzagitza hartzeko gaitasun handiena dutela ziurtatu du.
Alderdi politikoek beren ikuspuntuak eman dituzte 'Txiki' eta Otaegiren heriotzaren 50. urteurrenean
Frankismoaren biktimak direla esan dute EAJk eta PSE-EEk, baina terrorismoa ez lausotzeko eskatu dute. EH Bilduk haien memoria defendatu du, frankismoaren aurkako borrokaren "erreferente" gisa, eta PPk egin zituzten "krimenak" gogoratzea eskatu du.
Begoña Gomezek epailearen aurrean deklaratuko du gaur, herri-epaimahaik epaitzeko prozesuaren baitan
Espainiako Gobernuko presidentearen emaztea herri-epaimahai batek epaitu ahal izateko izapidea izango da gaurkoa, eta ustez diru publikoa bidegabe erabiltzearekin dago lotuta.
Zarauzko eta Azpeitiko udalek Txiki eta Otaegiren aitortza ekitaldiak egin dituzte
Zarautzen ostiral honetan eta Azpeitian ostegunean aitortu dituzte Frankoren diktaduran fusilatutako bi gazteak, eta adierazpen instituzionalak irakurri dituzte "egin zitzaien injustiziaren aurrean elkartasuna eta gizatasuna” adierazteko.
EAEko Auzitegi Nagusiak eta Jaurlaritzak epaitegietako plantilla handitzeko eskatu dute, “gainezka daudelako”
Lehendakariak eta Auzitegi Nagusiko presidenteak EAEko epaitegien saturazioa salatu dute urte judizialaren irekiera ekitaldian. Justizia ministroak iragarri du Espainiako Estatuan hiru urtean 2.500 plaza sortuko direla.
Pradalesek CAF babestu du, eta "Gazako genozidioan" ez duela laguntzen azpimarratu du
Imanol Pradales lehendakaria eta Jon Hernandez Sumarreko legebiltzarkidea aurrez aurre izan dira gaur Eusko Legebiltzarreko kontrol saioan. Hernandezek azalpenak eskatu dizkio CAFek Jerusalemen duen tren arinaren proiektuaren inguruan, Jaurlaritzak partaidetza baitu Gipuzkoako enpresan; Pradalesek, berriz, gaur egun palestinarrek bizi duten drama ez instrumentalizatzeko eskatu dio Hernandezi.
Etxanobe: "Guggenheim Urdaibairen bideragarritasuna epe motz-ertainean baldintzatzen duten elementuak daude"
Bizkaiko Ahaldun Nagusiak lurraldeko Batzar Nagusietan erantzun die oposizioko kideei, esanez bere gobernuak gardentasunez jokatu duela proiektu honi dagokionean. Bideragarritasuna landu den arren, epea baldintzatzen duten elementuak ere badaudela jakinarazi du, besteak beste, prozesu judizialak, deskontaminazio-lanak eta hirigintza-izapideak.
EAJk formatu berriz ospatuko du Alderdi Eguna igandean, 'Batzen gaituzten hariak' lelopean
Aurten, eszenatokia zelaiaren erdian egongo da, biribila izango da, eta lau pantaila erraldoi jarriko dituzte, afiliatuek bertan gertatutako guztiaren berri izan dezaten. EBBk adierazi duenez, formatu berritzaile horrekin, EAJ, alderdi gisa erdian dagoela, herriaren eraikuntzan funtsezkoa dela eta gizartearekin batera eboluzionatzen duen alderdi dinamikoa dela irudikatu nahi dute.
Etxanobek adingabeen harrera ereduari buruz "sakon hausnartzea" eskatu du
"Inplikazio sozial eta instituzional handiagoa eskatzen dugu, bereziki gertakari larrien aurka egin behar denean, hala nola adingabeen nazioarteko fluxua eta gure lurralderako sarbidea kontrolatzen duten mafiak egiten dituztenean, eta identifikazio agiri ofizialak faltsutzen dituztenean", ohartarazi du.