Andueza proclama que el PSE-EE está “listo para liderar Euskadi”
El PSE-EE ha celebrado este sábado en Durango la Fiesta de la Rosa, siete años después de la última edición, con un mensaje rotundo de su secretario general, Eneko Andueza: “Los socialistas vascos están preparados para liderar Euskadi”. En un acto en Landako, Andueza ha situado a su partido como “pilar fundamental” de la política vasca y garante de las políticas progresistas que marcan la agenda institucional.
El líder socialista ha abierto su intervención recordando a los militantes históricos y a los dirigentes fallecidos, a quienes ha calificado como “guía y referente” de la acción política actual.
“Euskadi no sería la misma sin nosotros”, ha afirmado Andueza, reivindicando medidas impulsadas por su partido en materia de vivienda, transporte público, comercio, turismo y derechos humanos. A su juicio, la presencia socialista en los gobiernos garantiza políticas centradas en los problemas reales de la ciudadanía.
El dirigente ha insistido en que el PSE-EE representa “la izquierda útil” y “la centralidad política”, capaz de transformar en realidad los compromisos electorales. Ha puesto como ejemplo la negociación de la Ley de Educación y la reforma fiscal.
En cuanto al futuro institucional, Andueza ha defendido un nuevo Estatuto de Autonomía que blinde derechos y libertades, pero ha rechazado que se convierta en una vía hacia la independencia. “El debate soberanista está muerto”, ha afirmado, advirtiendo de que el PSE-EE no apoyará “aventuras que sólo llevan al fracaso”.
El secretario general del PSE-EE ha subrayado que los problemas de Euskadi no se resuelven con más competencias, sino con una mejor gestión de las ya existentes. En ese sentido, ha apostado por reforzar la sanidad pública, mejorar la educación, impulsar la política industrial con fondos europeos y ampliar el parque público de vivienda.
Con la vista puesta en las próximas elecciones municipales y forales, Andueza ha llamado a la militancia a no relajarse y a seguir demostrando que el PSE-EE es “un partido de palabra, que cumple sus compromisos y que sabe trabajar por la ciudadanía vasca”.
“El objetivo es claro: que Euskadi vuelva a tener un lehendakari socialista”, ha concluido Andueza, convencido de que su partido es el que “mejor entiende a Euskadi y lo que necesita”. Con esa convicción, ha proclamado: “Estamos preparados, estamos capacitados y estamos dispuestos a liderar Euskadi”.
Ha trasladado un saludo del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al que ha definido como un “líder mundial” que ha sabido responder a las crisis recientes con recetas socialdemócratas.
En su repaso a los siete años de gobiernos socialistas en el Estado español, Andueza ha enumerado logros como el refuerzo de las pensiones, la subida del salario mínimo, la creación de empleo o la “excepción ibérica” en el sector energético. Frente a las críticas del PP y Vox, ha defendido que el Ejecutivo español ha demostrado ser “un país decente y sensible” en asuntos como el reconocimiento del Estado palestino.
El secretario general del PSE-EE ha cargado contra la derecha por carecer de proyecto, acusando a Alberto Núñez Feijóo de haber convertido al PP en “una fábrica de votantes de extrema derecha”. En contraste, ha asegurado que los socialistas han aportado estabilidad y buena gestión allí donde gobiernan, tanto en Euskadi como en el resto de España.
