PSE-EE "Euskadi gidatzeko prest" dagoela aldarrikatu du Anduezak

EAEko sozialisten idazkari nagusiak gobernu maila guztietan duten papera nabarmendu du, eta egonkortasun, aurrerapen eta kohesio aro berri baten buruzagitza hartzeko gaitasun handiena dutela ziurtatu du.

DURANGO (BIZKAIA), 27/09/2025.- La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró (d), el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza (i), y el portavoz en el Congreso, Patxi López, entre otros, han participado este sábado en la Fiesta de la Rosa organizada por los socialistas vascos en Durango (Bizkaia). EFE/ Miguel Toña

Andueza eta Torro, Landakon. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

PSE-EEk Arrosaren Jaia ospatu du larunbat honetan Durangon, azken ediziotik zazpi urtera, Eneko Andueza idazkari nagusiaren mezu irmo batekin: "Euskal sozialistak prest daude Euskadi gidatzeko". Landakon egindako ekitaldi batean, Anduezak bere alderdia euskal politikaren "funtsezko zutabe" gisa eta agenda instituzionala markatzen duten politika aurrerakoien berme gisa jarri du.

Buruzagi sozialistak militante historikoak eta hildako buruzagiak gogorarazi ditu, eta egungo ekintza politikoaren "gidaritzat eta erreferentetzat" jo ditu.

"Euskadi ez litzateke berdina izango gu gabe", adierazi du Anduezak, bere alderdiak etxebizitzaren, garraio publikoaren, merkataritzaren, turismoaren eta giza eskubideen arloan bultzatutako neurriak aldarrikatuz. Bere ustez, sozialisten presentziak herritarren benetako arazoetan oinarritutako politikak bermatzen ditu.

PSE-EEk "ezker erabilgarria" eta "zentralitate politikoa" ordezkatzen dituela eta hauteskundeetako konpromisoak errealitate bihurtzeko gai dela azpimarratu du buruzagiak.

Etorkizun instituzionalari dagokionez, Anduezak eskubideak eta askatasunak blindatzen dituen Autonomia Estatutu berri bat defendatu du, baina independentziarako bide bat bilakatzea errefusatu du. "Eztabaida subiranista hilda dago", adierazi du.

PSE-EEko idazkari nagusiak azpimarratu du Euskadiren arazoak ez direla eskumen gehiagorekin konpontzen, baizik eta daudenak hobeto kudeatzen. Ildo horretan, osasun publikoa indartzearen, hezkuntza hobetzearen, Europako funtsekin industria-politika bultzatzearen eta etxebizitza-parke publikoa zabaltzearen aldeko apustua egin du.

Datozen udal eta foru hauteskundeei begira jarrita, Anduezak ez lasaitzeko eta PSE-EE "hitzez hitz, konpromisoak betetzen dituen eta euskal herritarren alde lan egiten dakien alderdia" dela erakusten jarraitzeko deia egin dio militantziari.

"Helburua argia da: Euskadik berriro lehendakari sozialista bat izatea", esan du Anduezak, bere alderdia "Euskadi hobekien ulertzen duena" dela sinetsita.

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentea ere ekarri du gogora, eta azken krisiei errezeta sozialdemokratekin erantzuten jakin duen "munduko liderra" dela esan du.

Anduezak Espainiako Gobernu sozialistaren hainbat lorpen aipatu ditu, hala nola, pentsioak indartzea, gutxieneko soldata igotzea, enplegua sortzea edo energia sektorean "salbuespen iberikoa".

Bestalde, PSE-EEko idazkari nagusiak eskuinaren aurka egin du, proiekturik ez edukitzea egotza, eta PP "eskuin muturreko boto-emaileen fabrika" bihurtu izana leporatu dio Alberto Nuñez Feijoori. Horren aurrean, sozialistek egonkortasuna eta kudeaketa ona ekarri dutela defendatu du.

