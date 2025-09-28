Hoy es noticia
PROTESTA
Multitudinaria manifestación en Vitoria-Gasteiz contra el genocidio en Gaza

Multitudinaria manifestación en Vitoria-Gasteiz contra el genocidio en Gaza
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Manifestazio jendetsua Gasteizen Gazako genozidioaren aurka


EITB

Última actualización

La asociación Palestinarekin Elkartasuna ha criticado este domingo "cualquier tipo de complicidad" con Israel, y ha remarcado que también es cómplice del genocidio "el que financia, el que apoya, el que arma y el que hace negocio".

Vitoria-Gasteiz Palestina Franja de Gaza Israel Derechos humanos Denuncias Manifestaciones Política

18:00 - 20:00




Rodríguez: "Hay que volver a poner en pie a este país para dejar claro al bloque neofranquista que ni pudieron, ni pueden, ni podrán"

"Vivimos tiempos difíciles y pueden ser aún más oscuros, pero este pueblo y el movimiento de liberación nacional saben lo que es eso. Fuimos capaces de combatir el franquismo, la tortura y la guerra sucia, de cambiar de estrategia y abrir un nuevo ciclo político, y también seremos capaces de llevar a este pueblo a la independencia y al socialismo", ha subrayado el secretario general de Sortu.

