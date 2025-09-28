Manifestazio jendetsua egin dute Gasteizen, Gazako genozidioaren aurka
Palestinarekin Elkartasuna elkarteak, Israelekin "edozein konplizitate mota duena" kritikatu du igande honetan. "Finantzatzen duena, laguntzen duena, armatzen duena eta negozioa egiten duena ere genozidioaren konplizea da", azpimarratu du elkarteak.
Koldo auziari buruz galdetuko diote Chiviteri Senatuan astelehen honetan
Senatuko ikerketa batzordeko 86. agerraldia izango da Nafarroako Gobernuko presidentearena.
Feijook puntukako bisa bat eskatu du, "gure kultura ondoen ezagutzen duena sartzea lehenesteko"
Migrazioaren inguruan PPk duen bide-orriaren berri eman du popularren buruak Murtzian, eta puntukako txartel moduko bat sortzearen alde egin du, proposamen nagusi gisa.
Aitor Esteban: "Europa indartzeko lanean lagundu nahi dugu, baina, aldi berean, nazio garen aldetik dagokigun lekua eskatzen dugu"
“Aurreko belaunaldien lekukoa hartzeko ordua heldu da, eta, batez ere, bakoitzaren jarrerarekin etorkizuna aldatu ahal dela sinistea: gure kaleen etorkizuna, gure auzoena, beharrean dauden pertsonena, gure hizkuntzarena edo gure herriarena”, esan du EBBko presidenteak.
Autogobernua indartu eta transferitu gabe dauden eskumenen alde lanean jarraitzeko prest agertu da lehendakaria
"Euskal etxeak" duen garrantzia azpimarratu du Imanol Pradalesek, eta diskurtso arriskutsuak ugaritzen ari direla ohartarazi du. "Gaitasun politiko berriak behar ditugu gure autogobernua blindatzeko", esan du.
Aitor Estebanek estatus politiko berria eskatu du, EAJko buru gisa egin duen lehen Alderdi Egunean
Jeltzaleak goizean goizetik izan dira Forondan (Araba), ekitaldi eta ospakizunen artean. Alderdiak autogobernua eta estatus politiko berria izan ditu hizpide.
Maddalen Iriarte: "Politika publiko eraldatzaileak behar dira; bide horretan, EH Bilduren eskua luzatuta egongo da"
Maddalen Iriarte, EH Bilduren Gipuzkoako bozeramailea, EAJk negoziazioetan hartu duen bideaz kezkatuta agertu da. Iriartek politika publiko eraldatzaileak behar direla adierazi du, eta bide horretan EH Bilduk eskua luzatuta izango duela, baita aurrekontuak adosteko elkarrizketetan ere.
Mendiak esan du Estatutua eguneratzera "behartuta" daudela, "erantzukizunagatik"
PSOEko eurodiputatu eta PSE-EEko buruzagi ohiak ohartarazi du "garai zailak" datozela eta "trena pasatzen uztearen edo hartzearen artean" erabaki behar dela. Hori dela eta, Estatutu berri bat adosteko prest agertu da, "gizarteari laguntzea helburu duten oinarrien gainean".
Rodriguez: "Herri hau berriro zutitu behar da bloke neofrankistari ozen esateko ezin izan zutela, ezin dutela eta ezingo dutela"
"Garai zailak bizi ditugu, eta are ilunagoak etor daitezke, baina herri honek eta nazio askapenerako mugimenduak badakite zer den hori. Frankismoari, torturari eta gerra zikinari aurre egiteko gai izan ginen, estrategiaz aldatu eta ziklo politiko berri bat irekitzeko, eta gai izango gara herri hau independentziara eta sozialimora eramateko ere", azpimarratu du Sortuko idazkari nagusiak.
Begoña Gomez ez da aurkeztu epailearen aurrean, herri-epaimahai batek epaitzeko prozesuaren baitan
Espainiako Gobernuko presidentearen emaztea herri-epaimahai batek epaitu ahal izateko izapidea zen, ustez diru publikoa bidegabe erabiltzea egotzita. Cristina Alvarez, Gomezen aholkularia, eta Francisco Martin, Gobernuaren ordezkaria Madrilen, ere ez dira aurkeztu.