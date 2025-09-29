MEMORIA
Ainara Esteran, Egiari Zor: “Para avanzar es imprescindible apartar la cuestión de las víctimas de la batalla partidista”

Ainara ESteran Fundación Egiari Zor Fundazioa
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ainara Esteran, Egiari Zor: "Aurrera egiteko ezinbestekoa da biktimen auzia alderdien batailatik aldentzea"
EITB

Última actualización

La representante de la fundación Egiari Zor, que trabaja a favor de los derechos de las víctimas de los estados, entre ellas del GAL, ha participado en la inauguración de la exposición Hotel Monbar, 1985. 40 años de la mayor masacre de los GAL. Allí ha reivindicado que se debe poner el foco "sobre las graves vulneraciones de los derechos humanos, al margen del origen de la violencia que las produjo".

Memoria Histórica Política

