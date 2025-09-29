MEMORIA
Ainara Esteran, Egiari Zor: "Aurrera egiteko ezinbestekoa da biktimen auzia alderdikerietatik urruntzea"

Ainara ESteran Fundación Egiari Zor Fundazioa
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Hotel Monbar, 1985. 40 urte GALen sarraski handienetik erakusketaren inaugurazioan hartu du hitza Estatuetako biktimen eskubideen alde lan egiten duen Egiari Zor fundazioko ordezkariak. "Herri honetan gertatu diren giza eskubideen urraketa larrietan" arreta jartzeko eskatu du,  "jasan zuten indarkeriaren jatorria alde batera utzita".

