María Jesús San José condena las declaraciones de excargos políticos que se enorgullecen del GAL

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Maria Jesus San Josek GALen ekintzez "harro hitz egin zuten" politikari ohien adierazpenak gaitzetsi ditu
EITB

La consejera de Justicia y Derechos Humanos ha pedido perdón a las familias de las víctimas del Hotel Monbar de Baiona, asesinados por el GAL hace 40 años, "por cuatro décadas de ausencia institucional y silencio social". 

Memoria Histórica Política

Ainara ESteran Fundación Egiari Zor Fundazioa
Ainara Esteran, Egiari Zor: “Para avanzar es imprescindible apartar la cuestión de las víctimas de la batalla partidista”

La representante de la fundación Egiari Zor, que trabaja a favor de los derechos de las víctimas de los estados, entre ellas del GAL, ha participado en la inauguración de la exposición Hotel Monbar, 1985. 40 años de la mayor masacre de los GAL. Allí ha reivindicado que se debe poner el foco "sobre las graves vulneraciones de los derechos humanos, al margen del origen de la violencia que las produjo".

