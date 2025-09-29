MEMORIA
Maria Jesus San Josek GALen ekintzez "harro hitz egin zuten" politikari ohien adierazpenak gaitzetsi ditu

EITB

Justizia eta Giza Eskubideetako sailburuak barkamena eskatu die duela 40 urte GALek Baionako Monbar Hotelean hil zituen biktimen senideei, "lau hamarkadako erakundeen presentzia faltagatik eta isiltasun sozialagatik". 

Memoria Historikoa Politika

