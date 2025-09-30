Mendoza dice que revocar el contrato de CAF en Israel podría llevar al cierre a la empresa

"Rescindir unos años después un contrato firmado con todas las garantías en 2019 ofrece dos posibilidades: una, cerrar la empresa o dos, llevarla a Inglaterra. Esa es la consecuencia". Así lo ha afirmado la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, en el pleno de Política General que se ha celebrado hoy en el territorio guipuzcoano.

Ha sido la portavoz de Elkarrekin Podemos, Miren Echeveste, la que ha defendido que CAF rescinda el contrato para la construcción del tren ligero de Jerusalén, un proyecto señalado por la ONU por afectar a los asentamientos ilegales israelíes en Palestina.

En su último turno de réplica, Mendoza ha contestado a Echeveste y le ha acusado de pronunciarse con "ligereza económica" al reclamar la anulación del contrato de CAF en Israel. Ha criticado los "señalamientos" y ha apelado a la responsabilidad para no cargar las culpas de lo que sucede en Gaza en quien no la tiene, ya que el único "enemigo" es Benjamín Netanyahu.



En opinión de Mendoza, la situación de Palestina y el contrato que CAF mantiene en Israel constituyen una cuestión de "gran complejidad tanto jurídica como ética", por lo que ha pedido que no se actúe "con ligereza".