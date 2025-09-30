GENOZIDIOA GAZAN
CAFek Israelen duen kontratua eteteak enpresa ixtea ekar dezakeela esan du Mendozak

Gipuzkoako ahaldun nagusiaren iritziz, Palestinaren egoera eta CAFek Israelen duen kontratua "konplexutasun juridiko eta etiko handiko" gaia dira, eta, beraz, "arinkeriaz" ez jokatzeko eskatu du.

Eider Mendoza, gaur, Gipuzkoako Batzar Nagusietan.

"2019an sinatutako kontratu bat, berme guztiekin, urte batzuk beranduago bertan behera uzteak bi aukera eskaintzen ditu: bat, enpresa ixtea edo bi, Ingalaterrara eramatea". Hala adierazi du Eider Mendoza Gipuzkoako ahaldun nagusiak Politika Orokorreko osoko bilkuran.

Miren Echeveste Elkarrekin Podemoseko bozeramaileak defendatu du CAFek Jerusalemgo tren arina eraikitzeko kontratua bertan behera uztea, NBEk Israelek Palestinan dituen legez kanpoko kokaguneei eragiten dielako.

Errepliken azken txandan, Mendozak Echevesteri erantzun dio, eta "arintasun ekonomikoarekin" hitz egitea leporatu dio, Israelen CAFen kontratua baliogabetzea eskatu baitu. "Seinalamenduak" kritikatu ditu, eta erantzukizuna eskatu du Gazan gertatzen denaren errua ez kargatzeko, "etsai" bakarra Benjamin Netanyahu baita.

Mendozaren iritziz, Palestinaren egoera eta CAFek Israelen duen kontratua "konplexutasun juridiko eta etiko handiko" gaia dira, eta, beraz, "arinkeriaz" ez jokatzeko eskatu du.

