CAFek Israelen duen kontratua eteteak enpresa ixtea ekar dezakeela esan du Mendozak
Gipuzkoako ahaldun nagusiaren iritziz, Palestinaren egoera eta CAFek Israelen duen kontratua "konplexutasun juridiko eta etiko handiko" gaia dira, eta, beraz, "arinkeriaz" ez jokatzeko eskatu du.
"2019an sinatutako kontratu bat, berme guztiekin, urte batzuk beranduago bertan behera uzteak bi aukera eskaintzen ditu: bat, enpresa ixtea edo bi, Ingalaterrara eramatea". Hala adierazi du Eider Mendoza Gipuzkoako ahaldun nagusiak Politika Orokorreko osoko bilkuran.
Miren Echeveste Elkarrekin Podemoseko bozeramaileak defendatu du CAFek Jerusalemgo tren arina eraikitzeko kontratua bertan behera uztea, NBEk Israelek Palestinan dituen legez kanpoko kokaguneei eragiten dielako.
Errepliken azken txandan, Mendozak Echevesteri erantzun dio, eta "arintasun ekonomikoarekin" hitz egitea leporatu dio, Israelen CAFen kontratua baliogabetzea eskatu baitu. "Seinalamenduak" kritikatu ditu, eta erantzukizuna eskatu du Gazan gertatzen denaren errua ez kargatzeko, "etsai" bakarra Benjamin Netanyahu baita.
Mendozaren iritziz, Palestinaren egoera eta CAFek Israelen duen kontratua "konplexutasun juridiko eta etiko handiko" gaia dira, eta, beraz, "arinkeriaz" ez jokatzeko eskatu du.
Eusko Jaurlaritzak "baikor" ekingo dio asteazken honetan aireportuen kudeaketaren negoziazioari
Ubarretxena eta Torres bat etorri dira esatean EAEko eta Espainiako exekutiboek gai honi buruzko akordioa lortuko dutela.
Espainiako Gobernuak indarkeria bikarioaren aurkako lege-aurreproiektua onartu du
Indarkeria matxista mota hori emakumeen osotasun moralaren aurkako delitu gisa tipifikatzen du, eta hiru urtera arteko espetxe-zigorra ezarri.
Andueza "harro" agertu da sozialista batek Monbar hoteleko biktimen familiei barkamena eskatu izanagatik
1985ean Baionako Mombar hotelean GALek hildako Jose Mari Etxaniz, Iñaxio Astiasuinzarra, Agustin Irazustabarrena eta Sabin Etxaide ETAko kideen familiei barkamena eskatu zien Maria Jesus San Jose sailburuak astelehen honetan izandako ekitaldi batean. Eneko Andueza PSE-EEren idazkari nagusiak Euskadi Irratiko "Faktoria" saioan adierazi duenez, "oso ekitaldi hunkigarria izan zen, beharrezkoa, eta espero dut aurrerantzean urrats gehiago emateko aukera gehiago izatea".
Pradalesen arabera, "gaitzesgarria eta onartezina" da Ayusok haren hitzak manipulatzea, eta Euskadi errespetatzea eskatu dio
Lehendakariak esan du ez dela "tranpa horretan eroriko, probokazioa gorabehera", eta adierazi du ez duela onartuko "euskara mespretxatzea" eta ahotsa altxatuko duela errespetatzen ez denetan. "Denak ez du balio", azpimarratu du.
Ainara Esteran, Egiari Zor: "Aurrera egiteko ezinbestekoa da biktimen auzia alderdikerietatik urruntzea"
Hotel Monbar, 1985. 40 urte GALen sarraski handienetik erakusketaren inaugurazioan hartu du hitza estatuetako biktimen eskubideen alde lan egiten duen Egiari Zor fundazioaren ordezkariak. "Herri honetan gertatu diren giza eskubideen urraketa larriei" erreparatzeko eskatu du, "jasan zuten indarkeria nork eragin zuen".
Maria Jesus San Josek GALen ekintzez "harro hitz egin zuten" politikari ohien adierazpenak gaitzetsi ditu
Justizia eta Giza Eskubideetako sailburuak barkamena eskatu die duela 40 urte GALek Baionako Monbar Hotelean hil zituen biktimen senideei, "lau hamarkadako erakundeen presentzia faltagatik eta isiltasun sozialagatik".
Jaurlaritzak barkamena eskatu die Monbar hoteleko biktimen senideei, hamarkadatako "presentzia falta" eta "isiltasunagatik"
Maria Jesus San Jose sailburuak hainbat politikari ohik egindako adierazpenak ere gaitzetsi ditu eta esan du “mina eragiteko, demokraziaren sinesgarritasuna urratzeko eta giza eskubideen defentsan sustraiak dituen alderdi politiko baten siglak zikintzeko bakarrik” balio izan zutela.
"Euskadi euskaldun" eta "pim, pam, pum”: Ayusok Pradalesen hitzak nahastu ditu
Alderdi Egunean, lehendakariak "autogobernua ezabatu" nahi izatea leporatu zion Madrilgo Erkidegoko presidenteari.
Bilboko mobilizazioak burujabetzaren aldeko borondate sendoa islatu du, Gure Eskuren ustez
Gure Eskuko bozeramaileek larunbatean Bilbon egin zuten mobilizazioaren balorazioa egin dute, eta euskal herritarren burujabetza-beharrak eta nahiak nabarmendu dituzte.