Pradales, Otxandiano y Chivite reciben el aprobado de la ciudadanía

Imanol Pradales y María Chivite, lehendakari y presidenta del Gobierno de Navarra, respectivamente, obtienen un alto grado de conocimiento entre la ciudadanía, y una nota por encima del aprobado, según EITB Focus.
Imanol Pradales alcanza un alto grado de conocimiento entre la ciudadanía vasca (89,2%) y obtiene una buena nota, de 6 sobre 10, en la última entrega de EITB Focus.

María Chivite, presidenta de Navarra, roza el 100% en el grado de conocimiento, y logra una nota de 5,3 a su gestión en esta entrega de la encuesta.

Si miramos a los portavoces parlamentarios de la CAV, solo dos obtienen una nota por encima del 5: Pello Otxandiano, de EH Bildu (5,8), y Joseba Díez Antxustegi, del PNV (5,6).

Les siguen Eneko Andueza, del PSE-EE, con un 4,5 de nota media, Jon Hernández, de Sumar, con un 4,2, Javier de Andrés, del PP, con un 2,4, y Amaia Martínez, portavoz de Vox, con un 0,8 sobre 10.

En cuanto al nivel de conocimiento entre los portavoces en la Cámara Vasca, Otxandiano es el más conocido por la ciudadanía. Así lo afirman el 72,9% de los encuestados. Eneko Andueza es el segundo más conocido (68,6%), seguido de Javier de Andrés (62,3%) y Amaia Martínez (50,7%).  

Ficha técnica

1.600 personas residentes en la CAV y NAVARRA (400 en cada Territorio Histórico de la CAV y 400 en Navarra) han sido entrevistadas para confeccionar la encuesta EITB Focus.

Este estudio de Gizaker para EITB ha sido realizado entre el 15 y el 23 de septiembre de 2025, mediante entrevista telefónica.

Todos los datos, microdatos y otros aspectos estadísticos se pueden consultar en la sección Open Data del portal de Trasparencia del grupo EITB.

Cuerpo ve "grave" que Ayuso "no se haya retractado dos días después" de sus declaraciones sin "base" sobre Pradales

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha considerado "grave" que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "dos días después no se haya retractado" de sus declaraciones sin "base" sobre el lehendakari Imanol Pradales. En una entrevista concedida a Radio Euskadi, ha apelado a "no normalizar este tipo de declaraciones". "Ese es el gran peligro que corremos que acabemos normalizando declaraciones que tienden a confrontar sin ningún elemento de base o de sustancia, como se pone de manifiesto en este caso", ha advertido.
