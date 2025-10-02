Pradales, Otxandiano y Chivite reciben el aprobado de la ciudadanía

Les siguen Eneko Andueza, del PSE-EE, con un 4,5 de nota media, Jon Hernández, de Sumar, con un 4,2, Javier de Andrés, del PP, con un 2,4, y Amaia Martínez, portavoz de Vox, con un 0,8 sobre 10.

En cuanto al nivel de conocimiento entre los portavoces en la Cámara Vasca, Otxandiano es el más conocido por la ciudadanía. Así lo afirman el 72,9% de los encuestados. Eneko Andueza es el segundo más conocido (68,6%), seguido de Javier de Andrés (62,3%) y Amaia Martínez (50,7%).

Ficha técnica

1.600 personas residentes en la CAV y NAVARRA (400 en cada Territorio Histórico de la CAV y 400 en Navarra) han sido entrevistadas para confeccionar la encuesta EITB Focus.

Este estudio de Gizaker para EITB ha sido realizado entre el 15 y el 23 de septiembre de 2025, mediante entrevista telefónica.

Todos los datos, microdatos y otros aspectos estadísticos se pueden consultar en la sección Open Data del portal de Trasparencia del grupo EITB.