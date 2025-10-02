Vivienda, Sanidad y Seguridad Ciudadana, temas que deben ser prioritarios en la gestión, según la ciudadanía
Vivienda, Sanidad y Seguridad ciudadana. Son los tres temas que la ciudadanía cree que deberían ser prioritarios en la gestión de sus municipios.
Porcentualmente, la vivienda es el tema que más urge acometer para el 24,3% de la ciudadanía, seguida por la Sanidad (17,3%) y la seguridad ciudadana (14,6%).
El resto de la lista lo conforman la limpieza de calles y recogida de residuos (8,8%), el trabajo (7,7%), la Educación (6,7%) o la falta de transporte público (5,9%), entre otros.
Curiosamente, hay una enorme diferencia en los temas elegidos, en función de la capital en la que residen los encuestados y encuestadas.
Así, en Bilbao la Seguridad se mantiene disparada como principal inquietud. Así lo opinan el 42,1% de los encuestados. Este aspecto urge menos en Vitoria-Gasteiz (21,5%), Donostia (24%) o Pamplona (7%).
Y es que en la capital donostiarra, cuatro de cada diez personas han marcado el de la Vivienda como principal asunto a gestionar. También en Vitoria es el de la Vivienda el tema que más preocupa (25,7%). En Pamplona, en cambio, los encuestados han puesto en la de la Sanidad como asunto principal a gestionar (32,3%).
Y mirando al futuro, la ciudadanía cree que, principalmente, aspectos como el de la Inmigración (42,1%) o el de la Sanidad Ciudadana (37,4%) empeorarán. Tampoco se percibe positividad sobre cómo evolucionarán áreas como la Vivienda, la Salud o la Educación.
Ficha técnica
1.600 personas residentes en la CAV y NAVARRA (400 en cada Territorio Histórico de la CAV y 400 en Navarra) han sido entrevistadas para confeccionar la encuesta EITB Focus.
Este estudio de Gizaker para EITB ha sido realizado entre el 15 y el 23 de septiembre de 2025, mediante entrevista telefónica.
Todos los datos, microdatos y otros aspectos estadísticos se pueden consultar en la sección Open Data del portal de Trasparencia del grupo EITB.
Consulta aquí el informe completo
