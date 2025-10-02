EITB FOCUS
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Etxebizitza, Osasuna eta Herritarren Segurtasuna; gai horiek lehentasunezkoak izan behar dute kudeaketan, herritarren arabera

Atal honetan, erakundeen kudeaketan lehentasunezkoak izan behar duten gaietan, alde handiak daude lau hiriburuen artean: Bilbon segurtasuna da nagusi rankinean, Donostian eta Gasteizen etxebizitza eta Iruñean osasuna.
EITB FOCUS - KEZKAK - EUS

Azken eguneratzea

Etxebizitza,  Osasuna eta Herritarren Segurtasuna. Herritarrek uste dute gai horiek lehentasunezkoak izan beharko luketela beren udalerrien kudeaketan EITB Focus ikerlanaren arabera.

Portzentualki, etxebizitza da herritarren % 24,3ren ustez premiazkoena, ondoren osasuna ( % 17,3) eta herritarren segurtasuna ( % 14,6).

Zerrendako gainerakoak kaleen garbiketa eta hondakinen bilketa ( % 8,8), lana ( % 7,7), hezkuntza ( % 6,7) edo garraio publikoaren gabezia ( % 5,9) dira, besteak beste.

Bitxia bada ere, alde handia dago aukeratutako gaietan, inkestatuen hiriburuaren arabera.

Hala, Bilbon segurtasuna da kezka nagusia, inkestatuen % 42,1en iritziz. Alderdi hori ez da hain larria Gasteizen (% 21,5), Donostian (% 24) eta Iruñean (% 7).

Izan ere, Donostian, hamar pertsonatik lauk etxebizitza markatu dute kudeatu beharreko gai nagusitzat. Gasteizen ere etxebizitza da kezka gehien sortzen duen gaia (% 25,7). Iruñean, aldiz, osasuna jarri dute kudeatu beharreko gai nagusitzat (% 32,3).

Eta etorkizunari begira, herritarrek uste dute, batez ere, Immigrazioa ( % 42,1) edo Herritarren Osasuna ( % 37,4) bezalako gaiek okerrera egingo dutela.

Fitxa teknikoa

EAEn eta Nafarroan bizi diren 1.600 pertsona (400 EAEko lurralde historiko bakoitzean eta 400 Nafarroan) elkarrizketatu dira EITB Focus inkesta egiteko.

Gizakerrek EITBrentzat egindako ikerketa hau 2025eko irailaren 15etik 23ra egin da, telefono bidezko elkarrizketaren bidez.

Datu, mikrodatu eta beste alderdi estatistiko guztiak EITB taldeko Gardentasun atariko Open Data atalean kontsultatu daitezke.

Ikusi hemen txosten osoa

Etxebizitza Osasuna Bilbo Donostia Gasteiz Iruñea Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Cuerporen ustez, Ayusok Pradalesi buruzko adierazpenak egin eta bi egunera "atzera egin ez izana" larria da

Carlos Cuerpo Ekonomia, Merkataritza eta Enpresa ministroak "larritzat" jo du Isabel Diaz Ayuso Madrilgo Erkidegoko presidenteak "bi egun geroago" Imanol Pradales lehendakariari buruz egindako adierazpenak direla eta atzera egin ez izana. Radio Euskadin egindako elkarrizketan, "horrelako adierazpenak ez normalizatzeko" deia egin du. "Hori da, kasu honetan agerian geratu den moduan, oinarririk gabe egindako horrelako adierazpenak normalizatzeko dugun arrisku nagusia", ohartarazi du. Jatorrizko kortea, gaztelaniaz.

Gehiago kargatu