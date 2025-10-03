Aburto también ve "un problema" con el uso de las armas blancas en algunas "culturas"

El alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, ha asegurado que existe "un problema" con el uso de las armas blancas en "culturas" en las que, "muchas veces, el valor de la vida es diferente".

Ha incidido así en que la seguridad va a ser "prioridad" del Gobierno municipal en lo que resta de mandato.

El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, ha afirmado esta semana que "muchos" de los que usan armas blancas en las calles de Euskadi son "de origen extranjero y no se encuentran arraigados a nuestra sociedad".



En una entrevista en RNE, el regidor bilbaíno ha reconocido por su parte que la seguridad es "la mayor preocupación" de su equipo de trabajo y ha emplazado a hacer "un trabajo conjunto" en el que fiscalía y judicatura también tienen "mucho que decir" para que no se dé "sensación de impunidad".

"Creo que tenemos un problema con el uso de las armas blancas en culturas donde muchas veces el valor de la vida o de otras cosas es diferente al que tenemos nosotros", ha abundado.

Por otro lado, y en referencia al anuncio del alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, de abandonar el cargo tras diez años de gestión, Aburto ha sostenido que se trata de "una decisión personal absolutamente respetable".

En relación a su propio futuro político, el regidor bilbaíno ha considerado que la "reflexión" sobre su candidatura a la reelección es algo que no le toca hacer a él sino al PNV.

"Haríamos un flaco favor a la ciudadanía si faltando dos años (para las elecciones municipales) habláramos de eso. Ya tocará ese momento el año que viene; se hará esa reflexión y entonces tocará decidir", ha finalizado.