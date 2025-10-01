Seguridad
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Según Bingen Zupiria, "se están produciendo hechos que son graves" en el ámbito de la seguridad en la sociedad vasca

18:00 - 20:00
Bingen Zupiria, este miércoles en Radio Euskadi.
Euskaraz irakurri: Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak ohartarazi du "arazo sozial oso garrantzitsua" dagoela, urtarriletik abuztura 10 hilketa egin baitira Euskadin, eta "mota guztietako" eraso "asko" izan baitira emakumeen aurka. Gainera, Euskadin "arma zuriak erabiltzera ohituta dauden eta gatazka asko sortzen dituzten pertsonak" daudela "egiaztatu" dutela azpimarratu du.
author image

EITB

Última actualización

El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, ha alertado de la existencia de "un problema social muy importante", con 10 homicidios cometidos entre enero y agosto en Euskadi y "un número muy elevado" de agresiones "de todo tipo" contra mujeres. Además, ha destacado "la constatación" de que en Euskadi hay "personas que están acostumbradas a utilizar armas blancas y generan muchos conflictos, sobre todo entre ellas".

Gobierno Vasco Asesinatos Delitos Violencia machista Sociedad

Más noticias sobre sociedad

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Zupiria afirma que "lo más urgente es aclarar si se han producido vulneraciones de derechos" a menores en Bernedo

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha insistido en que "lo primero es analizar y la justicia debe responder, con la colaboración de la Ertzaintza a las cuatro denuncias". En una entrevista concedida a Radio Euskadi, asimismo, ha apostado por "revisar si las normas en vigor son las más adecuadas para hacer un seguimiento" de las actividades de ocio y tiempo libre organizadas por entidades privadas.

Inundaciones en Ibiza
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El temporal de lluvias torrenciales se ceba con las Islas Baleares

Las islas de Ibiza y Formentera han activado la alerta roja por acumulaciones de hasta 180 litros por metro cuadrado en doce horas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pide "precaución por posibles inundaciones y crecidas repentinas de cauces" ante el riesgo de lluvias torrenciales en el archipiélago, a dónde se ha trasladado la borrasca que sacude desde el domingo al este peninsular.
Cargar más