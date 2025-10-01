Segurtasuna
Bingen Zupiriaren arabera, segurtasunaren arloan "gertakari larriak gertatzen ari dira" euskal gizartean

Bingen Zupiria radio euskadi
18:00 - 20:00
Bingen Zupiria, asteazken honetan Radio Euskadin.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak ohartarazi duenez, "arazo sozial oso garrantzitsua" dago, urtarriletik abuztura 10 hilketa izan baitira Euskadin, bai eta "mota guztietako  "eraso asko" ere emakumeen aurka. Gainera, nabarmendu duenez, Euskadin "arma zuriak erabiltzera ohituta dauden eta gatazka asko sortzen dituzten pertsonak" daudela "egiaztatu" ahal izan dute. 

Eusko Jaurlaritza Erailketak Delituak Indarkeria matxista Gizartea

Bernedoko udalekuetan umeen eskubideak bermatu diren ala ez aztertzea da "garrantzitsuena", Zupiriaren arabera

Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak adierazi duenez, lehentasuna da mahai gainean dauden lau salaketak aztertzea eta horiei erantzuna ematea. Radio Euskadin egin duen elkarrizketan, hausnarketarako deia ere egin du. Ildo horretan, erakunde pribatuek antolatutako aisialdiko eta aisialdiko jardueren jarraipena egiteko indarrean dauden arauak egokienak ote diren berrikustearen alde egin du.

