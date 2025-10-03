ELKARRIZKETA
Aburtok ere "arazo bat" ikusten du arma zurien erabilerarekin zenbait "kulturatan"

Bilboko alkateak onartu du segurtasuna dela bere lantaldearen "kezkarik handiena", eta "lan bateratua" egiteko deia egin du. Fiskaltzak eta epaileek ere "zeresan handia" dutela azpimarratu du, "zigorgabetasun sentsaziorik" ez izateko.

Juan Mari Aburto
Aburto, artxiboko irudi batean. Argazkia: EITB
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Juan Maria Aburto Bilboko alkateak esan du "arazo bat" dagoela arma zurien erabilerarekin "askotan bizitzaren balioa desberdina den kulturetan".

Ildo horretan, azpimarratu du segurtasuna Udal Gobernuaren "lehentasuna" izango dela agintaldia amaitu arte.

Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak aste honetan adierazi duenez, Euskadiko kaleetan arma zuriak erabiltzen dituzten "asko atzerritarrak dira, eta ez daude gure gizartean errotuta".

RNEn egindako elkarrizketa batean, Bilboko alkateak onartu du segurtasuna dela bere lantaldearen "kezkarik handiena", eta "lan bateratua" egiteko deia egin du. Fiskaltzak eta epaileek ere "zeresan handia" dutela adierazi du, "zigorgabetasun sentsaziorik" eman ez dadin.

"Uste dut arazo bat dugula arma zurien erabilerarekin, askotan bizitzaren edo beste gauza batzuen balioa guk dugunaren desberdina den kulturetan", gaineratu du.

Bestalde, Eneko Goia Donostiako alkateak hamar urteko kudeaketaren ostean kargua utziko duela iragarri ondoren, Aburtok esan du "erabaki pertsonal guztiz errespetagarria" dela.

Bere etorkizun politikoari dagokionez, Bilboko alkateak uste du bere hautagaitzari buruzko "hausnarketa" ez dagokiola berari, EAJri baizik.

"Herritarrei mesede txikia egingo genieke, bi urte falta direnean (udal hauteskundeetarako) horretaz hitz egingo bagenu. Datorren urtean une hori izango da; hausnarketa hori egingo da, eta orduan erabakitzea tokatuko da", azaldu du.

