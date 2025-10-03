Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 3 de octubre de 2025:

- Relevo de Eneko Goia: El GBB del PNV presentará oficialmente al relevo de Eneko Goia al frente de la Alcaldía de San Sebastián, después de informar este jueves a todos los batzokis de la ciudad. Jon Insausti será el nuevo alcalde de Donostia/San Sebastián. El acto de presentación tendrá lugar a las 11:00 horas en el Ayuntamiento.

- Global Sumud Flotilla: Todas las personas de la Global Sumud Flotilla arrestadas por Israel han sido transportadas en un principio hacia el puerto de Asdod para posteriormente ser trasladadas a una cárcel de Beerseba.

- Huelga de médicos: El personal médico del conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra está llamado a una jornada de huelga contra el Estatuto Marco que propone Sanidad, en respuesta a la convocatoria de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (ESSM). Además de la huelga, las organizaciones sindicales han convocado concentraciones en las capitales de Hego Euskal Herria a las 12:00 horas.

