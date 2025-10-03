PRINCIPALES TITULARES
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Será noticia: Relevo de Eneko Goia, Global Sumud Flotilla y huelga de médicos

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Eneko Goia Jon Insausti
Eneko Goia y Jon Insausti, en una imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Eneko Goiaren erreleboa, Global Sumud Flotilla eta medikuen greba Hego Euskal Herrian
author image

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 3 de octubre de 2025:

Relevo de Eneko Goia: El GBB del PNV presentará oficialmente al relevo de Eneko Goia al frente de la Alcaldía de San Sebastián, después de informar este jueves a todos los batzokis de la ciudad. Jon Insausti será el nuevo alcalde de Donostia/San Sebastián. El acto de presentación tendrá lugar a las 11:00 horas en el Ayuntamiento.

Global Sumud Flotilla: Todas las personas de la Global Sumud Flotilla arrestadas por Israel han sido transportadas en un principio hacia el puerto de Asdod para posteriormente ser trasladadas a una cárcel de Beerseba

Huelga de médicos: El personal médico del conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra está llamado a una jornada de huelga contra el Estatuto Marco que propone Sanidad, en respuesta a la convocatoria de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (ESSM). Además de la huelga, las organizaciones sindicales han convocado concentraciones en las capitales de Hego Euskal Herria a las 12:00 horas. 

Eneko Goia Ayuntamiento San Sebastián Donostia-San Sebastián EAJ-PNV Gipuzkoa Israel Palestina Franja de Gaza Huelgas Personal médico Comunidad Autonóma Vasca Navarra Política

Más noticias sobre política

Eneko Goia Jon Insausti
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Jon Insausti apunta a ser el nuevo alcalde de Donostia en sustitución de Eneko Goia

Goia presentará su renuncia el día 16 de octubre tras la celebración del Pleno de Política General del Ayuntamiento donostiarra. Preguntado por su relevo en el cargo, Goia ha afirmado que ahora corresponde al partido designar a la persona que le relevará al frente de la alcaldía. El actual concejal de Cultura, Euskera y Turismo, se perfila como el candidato del PNV a la Alcaldía para las elecciones municipales de 2027.  

Cargar más