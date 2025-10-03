Albiste izango dira: Eneko Goiaren erreleboa, Global Sumud Flotilla eta medikuen greba Hego Euskal Herrian
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko urriaren 3an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Eneko Goiaren erreleboa: EAJren Gipuzko Buru Batzarrak ofizialki jakinaraziko du Donostiako alkate berriaren izena: Jon Insausti. 11:00etan egingo dute aurkezpen ekitaldia, Udalean bertan.
- Global Sumud Flotilla: Israelek atxilotutako Global Sumud Flotillako 443 pertsonak Axdodeko portura eraman dituzte lehendabizi, eta handik Beer-Xevako kartzela batera eramango dituzte ondorengo orduotan.
- Medikuen greba: Estatu osokoak bezala, Hego Euskal Herriko sendagileak ere grebara deituta daude gaur euren lan-baldintzak arautuko dituen estatutu propioa aldarrikatzeko. Greba egunaz gain, elkarretaratzeak egingo dituzte Hego Euskal Herriko hiriburuetan, 12:00etan. Medikuntzak dituen berezitasunak aintzat har daitezela eskatzen dute eta derrigorrezko jardunaldi luzeak eta lan-karga handia ez betikotzea.
Eneko Goiak atzoko iragarpenaren osteko lehen elkarrizketa emango du gaur goizean Radio Euskadin
Donostiako alkateak 08:30ean hitz egingo du Radio Euskadin, kargua utziko duela jakinarazi ondoren egingo duen lehen elkarrizketan. 11:00etan, EAJren GBBk ofizialki emango du Goiaren ordezkoaren berri, baina badirudi Jon Insausti izango dela.
Hainbat aburu, Donostiako Udaleko taldeen artean, Goiaren agurra dela eta
PSE-EEn lasai eta sorpresarik gabe hartu dute albistea. Adostutako proiektuak betetzen jarraituko dutela adierazi dute. EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek, berriz, aldaketa gorabehera, hiriak norabide berari jarraituko diola kritikatu dute. Alderdi Popularrak, aldiz, esker oneko hitzak izan ditu Eneko Goiarentzat.
Jon Insausti da Donostiako alkate izateko hautagai nagusia Eneko Goiaren tokia hartzeko
Goiak datorren urriaren 16an utziko du alkatetza, karguan 10 urte egin ondotik. Erreleboari buruz galdetuta, Goiak erantzun du alderdiari dagokiola erabakia hartzea, baina hautagai "bikainak" daudela nabarmendu du. Itxura guztien arabera, Jon Insausti Kultura, Euskara eta Turismo zinegotzia izango da EAJren alkategaia 2027ko udal hauteskundeetan.
Pradalesek Flotillako kideak atxilotu izana salatu du, eta Giza Eskubideak eta Nazioarteko Zuzenbidea errespetatzea eskatu du
Lehendakariak adierazi duenez, Eusko Jaurlaritza "oso gertutik" ari da jarraitzen Askatasunaren Flotillaren egoera, eta nazioarteko uretan aktibistak atxilotzea Nazioarteko Itsas Zuzenbidea "nabarmen urratzen" duen gertakaria dela esan du.
Eneko Goia: "Aspaldian hartu nuen erabakia; ona da hasiera eta amaiera duten zikloak egotea"
Donostiako egungo alkateak iragarri duenez, datorren urriaren 16an, Donostiako Udaleko Politika Orokorreko Osoko Bilkura amaitutakoan, alkate izateari utziko dio. "Beti izan dut buruan 10 urteko muga", azaldu du. Haren ordezkoari dagokionez, erabakia alderdiari dagokiola esan du.
Eneko Goiaren biografia: hamar urte, etorkizuneko Donostia diseinatzen
2015ean aukeratu zuten Donostiako alkate, eta EAJk hiriko aginte-makila berreskuratzea lortu zuen, 28 urteren ostean. Haren agintaldian, hiria eraldatzeko azpiegiturak sustatu ditu Goiak, eta hainbat errokari egin behar izan dio aurre, turistifikaziori, berbarako.
Eneko Goiak ez du Donostiako alkate izaten jarraituko
Hain zuzen ere, urriaren 16an utziko du kargua Eneko Goia (EAJ) Donostiako egungo alkateak, hamarkada bat baino gehiago udalburu izan ostean.
Herritarren % 43k Gernikako Estatutua hobetzearen alde egin dute, eta % 20k dagoen bezala mantentzearen alde
Euskal autogobernuaren etorkizunari buruzko eztabaida betean, EITB Focusek ondorioztatu du hamar euskal herritarretatik lauk Gernikako Estatutua hobetzearen aldeko apustua egingo luketeela, % 20k dagoen bezala uztea nahiago lukete, eta % 18k EAEk Estatuarekin duen harreman-estatus berri baten alde egiten dute.
Eusko Jaurlaritza eta Aldundiak, baloraziorik onena jaso duten erakundeak; Espainiako Gobernuak ez du gainditu
EITB Focusek erakundeek egiten duten kudeaketa baloratzeko eskatu die euskal herritarrei, Europar Batasunetik hasi eta bizi garen udaleraino. Eusko Jaurlaritza da nota onena lortu duena, 10etik 6.