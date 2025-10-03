TITULAR NAGUSIAK
Albiste izango dira: Eneko Goiaren erreleboa, Global Sumud Flotilla eta medikuen greba Hego Euskal Herrian 

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

Eneko Goia Jon Insausti
Eneko Goia eta Jon Insausti, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko urriaren 3an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

Eneko Goiaren erreleboaEAJren Gipuzko Buru Batzarrak ofizialki jakinaraziko du Donostiako alkate berriaren izena: Jon Insausti. 11:00etan egingo dute aurkezpen ekitaldia, Udalean bertan.

Global Sumud Flotilla: Israelek atxilotutako Global Sumud Flotillako 443 pertsonak Axdodeko portura eraman dituzte lehendabizi, eta handik Beer-Xevako kartzela batera eramango dituzte ondorengo orduotan. 

- Medikuen greba: Estatu osokoak bezala, Hego Euskal Herriko sendagileak ere grebara deituta daude gaur euren lan-baldintzak arautuko dituen estatutu propioa aldarrikatzeko. Greba egunaz gain, elkarretaratzeak egingo dituzte Hego Euskal Herriko hiriburuetan, 12:00etan. Medikuntzak dituen berezitasunak aintzat har daitezela eskatzen dute eta derrigorrezko jardunaldi luzeak eta lan-karga handia ez betikotzea.

Eneko Goia Donostiako Udala Donostia EAJ Gipuzkoa Israel Palestina Gazako Zerrenda Grebak Medikuak Euskal Autonomia Erkidegoa Nafarroa Politika

