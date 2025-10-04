EH Bildu apuesta por la colaboración entre fuerzas progresistas para frenar el avance de la extrema derecha y critica los pactos con el PP

EH Bildu ha reunido este sábado a sus cargos en Navarra, Gipuzkoa y Álava para analizar el curso político. La coalición soberanista ha mostrado su preocupación por el avance de la extrema derecha, apostando por la colaboración entre partidos y por avanzar en políticas públicas.

En este sentido, la coalición ha advertido a PNV y PSE que no es posible avanzar pactando con el PP. Y es que, ese caso se dio para aprobar los presupuestos de Gipuzkoa y para nombrar a Eider Mendoza diputada general.