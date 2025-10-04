Asamblea
EH Bildu apuesta por la colaboración entre fuerzas progresistas para frenar el avance de la extrema derecha y critica los pactos con el PP

EH Bildu ha reunido a sus cargos en Nafarroa, Gipuzkoa y Álava para analizar el curso político.

Asamblea de EH Bildu en Álava REMITIDA / HANDOUT por EB BILDU Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 04/10/2025

Asamblea de EH Bildu en Álava. Foto: Europa Press.

Euskaraz irakurri: EH Bilduk lankidetzaren aldeko apustua egin du, eskuin muturraren gorakada geldiarazteko, eta PPrekin egindako itunak kritikatu ditu
EH Bildu ha reunido este sábado a sus cargos en Navarra, Gipuzkoa y Álava para analizar el curso político. La coalición soberanista ha mostrado su preocupación por el avance de la extrema derecha, apostando por la colaboración entre partidos y por avanzar en políticas públicas.

En este sentido, la coalición ha advertido a PNV y PSE que no es posible avanzar pactando con el PP. Y es que, ese caso se dio para aprobar los presupuestos de Gipuzkoa y para nombrar a Eider Mendoza diputada general.

Colaboración frente a la derecha

Miren Zabaleta, responsable política de EH Bildu en Navarra, ha destacado lo importante de una colaboración entre fuerzas políticas para hacer frente a esta "ofensiva de la derecha".

Previo a la asamblea celebrada en Burlada, Zabaleta ha subrayado "que es momento de incrementar, de fortalecer ese camino de colaboración y cooperación entre estas fuerzas políticas".

Perspectiva de país

Por su parte, la responsable política de la coalición en Gipuzkoa, Nekane Zinkunegi, ha dirigido un claro mensaje al PNV y al PSE-EE criticando sus alianzas con el Partido Popular.

"No se puede dar la posibilidad de condicionar las políticas públicas a quienes niegan el reconocimiento nacional de nuestro pueblo, a quienes quieren obstaculizar el progreso de nuestra lengua", ha dicho Zinkunegi este sábado, tras participar en la asamblea de Donostia.

Además, Zinkunegi ha dejado claro que tanto los jeltzales como los socialistas tendrán que asumir responsabilidades en el caso de que sigan "blanqueando al PP con las consecuencias que eso pueda tener".

Políticas públicas sin el PP

En el mismo sentido, Ibon San Saturnino, responsable político en Álava, ha tildado de "incomprensible" que se pretendan acordar políticas públicas "con quien está llamado a liderar esos tiempos oscuros", en referencia al Partido Popular.

"Las políticas neoliberales aplicadas durante las últimas décadas nos han traído a la situación actual" y, por ello, San Saturnino ha defendido que "es necesario reorientar las políticas públicas, también en Araba".

