EH Bilduk lankidetzaren aldeko apustua egin du, eskuin muturraren gorakada geldiarazteko, eta PPrekin egindako itunak kritikatu ditu
EH Bilduk Nafarroan, Gipuzkoan eta Araban bildu ditu bere karguak ikasturte politiko berria aztertzeko.
EH Bilduk Nafarroan, Gipuzkoan eta Araban dituen karguak bildu ditu larunbat honetan ikasturte politikoa aztertzeko. Koalizio soberanista kezkatuta agertu da eskuin muturrak aurrera egin duelako, alderdien arteko lankidetzaren eta politika publikoetan aurrera egitearen alde eginez.
Ildo horretan, koalizioak ohartarazi die EAJri eta PSEri ezinezkoa dela aurrera egitea PPrekin akordioak eginez. Izan ere, kasu hori eman da Gipuzkoako aurrekontuak onartzeko eta Eider Mendoza ahaldun nagusi izendatzeko.
Eskuinari aurre egiteko lankidetza
Miren Zabaleta EH Bilduren Nafarroako arduradun politikoak nabarmendu du beharrezkoa dela "eskuinaren erasoari" aurre egiteko indar politiko aurrerakoien arteko lankidetza.
Burlatan egindako batzarraren aurretik, Zabaletak azpimarratu du "indar politikoen arteko lankidetza indartzeko unea" dela.
Herrialde ikuspegia
Bestalde, Nekane Zinkunegi koalizioaren Gipuzkoako arduradun politikoak mezu argia helarazi die EAJri eta PSE-EEri, Alderdi Popularrarekin egindako aliantzak kritikatuz.
"Ezin zaie politika publikoak baldintzatzeko aukera eman gure herriaren aitortza nazionala ukatzen dutenei, gure hizkuntzaren aurrerapena oztopatu nahi dutenei", esan du Zinkunegik larunbat honetan, Donostiako batzarrean parte hartu ostean.
Gainera, Zinkunegik argi utzi du jeltzaleek eta sozialistek erantzukizunak hartu beharko dituztela "PP zuritzen jarraitzen badute, horrek izan ditzakeen ondorioekin".
Politika publikoak, PPrik gabe
Ildo beretik, Ibon San Saturnino Arabako arduradun politikoak esan du "ulertezina" dela politika publikoak adostu nahi izatea "garai ilun horien buru izatera deitua dagoenarekin", Alderdi Popularrari erreferentzia argia eginez.
"Azken hamarkadetan aplikatutako politika neoliberalek egungo egoerara ekarri gaituzte", eta, horregatik, San Saturninok defendatu du "beharrezkoa dela politika publikoak birbideratzea, baita Araban ere".
Politikari buruzko albiste gehiago
Donostiak plaka bat jarri du Diego Fernandez-Montesen omenez, ETAk hil zuena 1978an
Donostiako Udalak plaka bat jarri du 1978an ETAk hildako Diego Fernández-Montesen omenez, Miramar kalean egindako ekitaldi batean. Horrekin, dagoeneko 36 dira hirian jarri diren oroimenezko plakak.
Milaka lagunek manifestazioa egin dute Iruñean, Palestinako herriari elkartasuna adierazteko
Manifestazio jendetsu batek Iruñeko erdiguneko kaleak zeharkatu ditu larunbat honetan, Israelek Palestinari egindako genozidioa salatzeko eta Palestinako herriari elkartasuna adierazteko. Milaka manifestarik, 50.000 antolatzaileen arabera, berdez, zuriz, beltzez eta gorriz bete dituzte Nafarroako hiriburuko kaleak.
EH Bildu pide reforzar la cooperación con el Gobierno de Navarra frente a la "ofensiva de la derecha"
La responsable política de EH Bildu en Navarra Miren Zabaleta ha atendido a los medios de comunicación este sábado antes de la asamblea con centenares de militantes de la coalición en Burlada, en un encuentro para analizar el curso político, donde ha subrayado que "es momento de incrementar, de fortalecer ese camino de colaboración y cooperación entre estas fuerzas políticas".
Abalosek aitortu gabeko diru-sarrerak eta PSOEren ordainketak atzeman ditu UCOk
"Ordainketa jakin batzuk" bat datoz PSOEk emandako informazioarekin, baina gaineratu du "aztertutako ebidentzien artean PSOEk eskudirutan egindako beste ordainketa batzuk" daudela, "inolako dokumentu-babesik eta informaziorik gabe".
Aburtok legealdia agortzeko asmo sendoa du
Eneko Goiaren agurraren berri izan ondoren, Bilboko alkateak adierazi du berak legealdia agortzeko asmoa duela. "Nik oraindik ia bi urte dauzkat aurretik gure lanarekin jarraitzeko. Momentu honetan ez dut urrunago begiratzen", esan du Juan Mari Aburtok.
Gorenak azaroaren 3a eta 13a bitartean epaituko du fiskal nagusia, eta Ayusoren kabineteburuak eta Lobatok deklaratuko dute
Gehiengoa duten zazpi magistratu kontserbadoreek eskatuta, Francesc Valles Komunikaziorako Estatu idazkari ohiak eta Pilar Sanchez Acera Moncloako aholkulari ohiak lekuko gisa deklaratuko dute.
Jon Insausti, udal kudeaketan eskarmentu handia duen gazte donostiarra
Jon Insausti, 36 urteko donostiarra, 2015etik da zinegotzia, enpresa pribatuetan hainbat esperientzia profesional izan ondoren. Enpresa Zuzendaritza eta Administrazioan lizentziaduna, Kultura, Euskara eta Turismo zinegotzia izan da azken urteotan.
Espainiako Gobernuak Konstituzioa erreformatzeko proposatuko du abortua eskubide gisa sartzeko
Gobernuko iturriek zehaztu dutenez, erreformak ezarriko du abortuaren arloan ematen den informazio guztiak "oinarri zientifiko objektiboa" izan behar duela, eta "nazioarteko erakundeen estandarrek" babestuta egon behar duela, hala nola Osasunaren Mundu Erakundearena (OME) eta Amerikako Psikiatria Elkartearena (APA)". "Oinarri zientifikorik gabeko teoriek, hala nola ustezko 'abortuaren osteko sindromeak', ez lukete lekurik sailkapen horietan", ohartarazi dute Exekutibotik.
"Ilusioa sortzen duen Donostia gaztetuaren alde" lan egiteko prest agertu da Jon Insausti
Donostiako alkate izango denak “esker ona” agertu du erakutsitako konfiantzagatik, eta uneotan “emozioa, ilusioa eta ardura” nagusi dituela esan du. “Erabakiak hartzeko eta erronkei aurre egiteko prest nago", nabarmendu du jeltzaleak.