EH Bilduk lankidetzaren aldeko apustua egin du, eskuin muturraren gorakada geldiarazteko, eta PPrekin egindako itunak kritikatu ditu

EH Bilduk Nafarroan, Gipuzkoan eta Araban bildu ditu bere karguak ikasturte politiko berria aztertzeko.

Asamblea de EH Bildu en Álava REMITIDA / HANDOUT por EB BILDU Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 04/10/2025

EH Bilduren biltzarra, Araban. Argazkia: Europa Press.

author image

Agentziak | EITB

EH Bilduk Nafarroan, Gipuzkoan eta Araban dituen karguak bildu ditu larunbat honetan ikasturte politikoa aztertzeko. Koalizio soberanista kezkatuta agertu da eskuin muturrak aurrera egin duelako, alderdien arteko lankidetzaren eta politika publikoetan aurrera egitearen alde eginez.

Ildo horretan, koalizioak ohartarazi die EAJri eta PSEri ezinezkoa dela aurrera egitea PPrekin akordioak eginez. Izan ere, kasu hori eman da Gipuzkoako aurrekontuak onartzeko eta Eider Mendoza ahaldun nagusi izendatzeko.

Eskuinari aurre egiteko lankidetza

Miren Zabaleta EH Bilduren Nafarroako arduradun politikoak nabarmendu du beharrezkoa dela "eskuinaren erasoari" aurre egiteko indar politiko aurrerakoien arteko lankidetza.

Burlatan egindako batzarraren aurretik, Zabaletak azpimarratu du "indar politikoen arteko lankidetza indartzeko unea" dela.

Bestalde, Nekane Zinkunegi koalizioaren Gipuzkoako arduradun politikoak mezu argia helarazi die EAJri eta PSE-EEri, Alderdi Popularrarekin egindako aliantzak kritikatuz.

"Ezin zaie politika publikoak baldintzatzeko aukera eman gure herriaren aitortza nazionala ukatzen dutenei, gure hizkuntzaren aurrerapena oztopatu nahi dutenei", esan du Zinkunegik larunbat honetan, Donostiako batzarrean parte hartu ostean.

Gainera, Zinkunegik argi utzi du jeltzaleek eta sozialistek erantzukizunak hartu beharko dituztela "PP zuritzen jarraitzen badute, horrek izan ditzakeen ondorioekin".

Politika publikoak, PPrik gabe

Ildo beretik, Ibon San Saturnino Arabako arduradun politikoak esan du "ulertezina" dela politika publikoak adostu nahi izatea "garai ilun horien buru izatera deitua dagoenarekin", Alderdi Popularrari erreferentzia argia eginez.

"Azken hamarkadetan aplikatutako politika neoliberalek egungo egoerara ekarri gaituzte", eta, horregatik, San Saturninok defendatu du "beharrezkoa dela politika publikoak birbideratzea, baita Araban ere".

"Eskuinaren erasoaldiaren" aurrean Nafarroako Gobernuarekin lankidetza indartzea eskatu du EH Bilduk
