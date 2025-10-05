ENTREVISTA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Andueza advierte al PNV de que la coalición "estará en riesgo" si "sigue buscando acuerdos identitarios con EH Bildu"

Andueza advierte al PNV de que la coalición "estará en riesgo" si "sigue buscando acuerdos identitarios con EH Bildu"
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Anduezak EAJri ohartarazi dio koalizioa "arriskuan" egongo dela "EH Bildurekin identitate-akordioak bilatzen jarraitzen badu"
author image

EITB

Última actualización

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, percibe un frente abertzale en torno al nuevo estatus y el euskera y afirma que ha habido "dos saltos cualitativos muy preocupantes".

EH Bildu PSE EE EAJ-PNV Eneko Andueza Política Gobierno Vasco Partidos Políticos Comunidad Autonóma Vasca

Más noticias sobre política

Fernando Domínguez, consejero de Salud del Gobierno de Navarra
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Consejero de Salud de Navarra: "Las medidas para reducir las listas de espera están dando resultado en la mayoría de especialidades"

Entrevistado en Radio Euskadi, Fernando Domínguez sostiene que "el esfuerzo es inmenso", si bien reconoce que por ahora no están consiguiendo los "resultados esperados" en Traumatología. En este contexto, el consejero de Salud del Gobierno de Navarra ha subrayado que va a coordinar todos los recursos y herramientas de gestión para analizar y mejorar la situación. 

Cargar más