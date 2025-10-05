Gobierno de Navarra
Consejero de Salud de Navarra: "Las medidas para reducir las listas de espera están dando resultado en la mayoría de especialidades"

Fernando Domínguez, consejero de Salud del Gobierno de Navarra
Euskaraz irakurri: Nafarroako Osasun kontseilariak nabarmendu du itxaron-zerrendak murrizteko hartutako neurriek "emaitza ematen ari direla espezialitate gehienetan"
Entrevistado en Radio Euskadi, Fernando Domínguez sostiene que "el esfuerzo es inmenso", si bien reconoce que por ahora no están consiguiendo los "resultados esperados" en Traumatología. En este contexto, el consejero de Salud del Gobierno de Navarra ha subrayado que va a coordinar todos los recursos y herramientas de gestión para analizar y mejorar la situación. 

Salud Sociedad Navarra Gobierno de Navarra Enfermedades Política

