Nafarroako Gobernua
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Nafarroako Osasun kontseilaria: "Itxaron zerrendak murrizteko neurriek emaitzak eman dituzte espezialitate gehienetan"

Fernando Domínguez, consejero de Salud del Gobierno de Navarra
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Fernando Dominguezen esanetan, "ahalegina izugarria da", baina Radio Euskadin egindako elkarrizketan onartu du oraingoz ez dituztela "espero diren emaitzak" lortu traumatologian. Testuinguru horretan, Nafarroako Gobernuko Osasun kontseilariak azpimarratu du egoera aztertzeko eta hobetzeko baliabide zein kudeaketa tresna guztiak koordinatuko dituztela. 

Osasuna Gizartea Nafarroa Nafarroako Gobernua Gaixotasunak Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

eh bildu nafarroa
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

EH Bildu pide reforzar la cooperación con el Gobierno de Navarra frente a la "ofensiva de la derecha"

La responsable política de EH Bildu en Navarra Miren Zabaleta ha atendido a los medios de comunicación este sábado antes de la asamblea con centenares de militantes de la coalición en Burlada, en un encuentro para analizar el curso político, donde ha subrayado que "es momento de incrementar, de fortalecer ese camino de colaboración y cooperación entre estas fuerzas políticas".
Gehiago kargatu