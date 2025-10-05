PSOE
Muere Guillermo Fernández Vara, expresidente de la Junta de Extremadura, a los 66 años

Ha fallecido este domingo a los 66 años tras una larga lucha contra la enfermedad.
MADRID, 05/10/2025.- El expresidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, ha fallecido este domingo a los 66 años tras una larga lucha contra la enfermedad, ha informado el PSOE de Extremadura en su cuenta oficial de X. En la imagen, Fernández Vara durante una entrevista con la Agencia EFE en Mérida, el 23 de mayo de 2019. EFE/Archivo/Jero Morales
El expresidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, en una imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Guillermo Fernandez Vara Extremadurako presidente ohia hil da, 66 urte zituela
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El expresidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, ha fallecido este domingo a los 66 años tras una larga lucha contra la enfermedad, ha informado el PSOE de Extremadura.

El que fuera secretario general del PSOE de Extremadura durante 16 años y presidente de la Junta a lo largo de tres mandatos —de 2007 a 2011 y de este año a 2015, y un tercero de 2019 a 2023—, reveló en 2023 que le detectaron un tumor en el estómago del que tuvo que ser operado y una enfermedad por la que recibía tratamiento.

Se trata de una figura clave en la historia del socialismo extremeño y estuvo al frente del PSOE de Extremadura desde 2008 hasta 2024.

Psoe España Política

