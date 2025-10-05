Muere Guillermo Fernández Vara, expresidente de la Junta de Extremadura, a los 66 años

El expresidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, ha fallecido este domingo a los 66 años tras una larga lucha contra la enfermedad, ha informado el PSOE de Extremadura.



El que fuera secretario general del PSOE de Extremadura durante 16 años y presidente de la Junta a lo largo de tres mandatos —de 2007 a 2011 y de este año a 2015, y un tercero de 2019 a 2023—, reveló en 2023 que le detectaron un tumor en el estómago del que tuvo que ser operado y una enfermedad por la que recibía tratamiento.



Se trata de una figura clave en la historia del socialismo extremeño y estuvo al frente del PSOE de Extremadura desde 2008 hasta 2024.

