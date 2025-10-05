Guillermo Fernandez Vara Extremadurako presidente ohia hil da, 66 urte zituela
2023an tumore bat antzeman zioten sabelean, eta tratamenduan egon da harrezkero.
Extremadurako Gobernuko presidente ohi Guillermo Fernandez Vara sozialista hil da, 66 urte zituela, minbiziak jota, PSOEk jakinarazi duenez.
Extremadurako PSOEko idazkari nagusi izan zen Vara 16 urtez, eta bertako Gobernuko presidente gisa egin zituen hiru agintaldi. 2023an, baina, tumore bat antzeman zioten sabelean, eta tratamenduan egon da harrezkero.
2008 eta 2024 artean hiru aldiz jarraian irabazi zituen hauteskunde autonomikoak PSOEk Extremaduran, eta Vara Juntako presidente izan zen 12 urtez: 2007 eta 2011 artean, 2011 eta 2015 artean eta 2019tik 2023ra.
