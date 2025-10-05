Memoria histórica
Se cumplen 50 años de numerosos acontecimientos sangrientos que sacudieron a la sociedad vasca

Arantzazu, 50 urte
Euskaraz irakurri: Franco diktadorea hil baino hilabete batzuk lehenago, 1975ean, euskal gizartea astindu zuten gertaera odoltsuetatik 50 urte bete dira
EITB

El 5 octubre de 1975, meses antes de la muerte del dictador Franco, ETA asesinó a tres guardias civiles en el santuario de Arantzazu. Ese mismo día, de noche, tres desconocidos mataron a tiros a Iñaki Etxabe, en su bar de Kanpazar. El Batallón Vasco Español reivindicó este asesinato.

