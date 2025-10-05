50 urte bete dira euskal gizartea astindu zuten gertaera odoltsuetatik
Franco diktadorea hil baino hilabete batzuk lehenago, 1975eko urriaren 5ean, ETAk hiru guardia zibil hil zituen Arantzazuko santutegian. Egun horretan bertan, gauez, hiru ezezagunek Iñaki Etxabe hil zuten tiroz, Kanpazarreko tabernan. Batallon Vasco Españolek bere gain hartu zuen atentatua.
Anduezak EAJri ohartarazi dio gobernu koalizioa "arriskuan" egon daitekeela "EH Bildurekin akordio identitarioak bilatzen jarraitzen badu"
Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiaren arabera, fronte abertzalea sumatzen du estatus berriaren eta euskararen inguruan. Ildo horretan, "bi jauzi kualitatibo oso kezkagarri" eman direla adierazi du.
Begoña Pedrosa: "Eskolarik gabe, euskararen indarberritzea ezinezkoa da"
Kilometroak 2025 jaiaren agertoki izan da igandean Elgoibar, "Salto-saltoka" lelopean, Gipuzkoako ikastolen aldeko hitzordua egin baitute bertan. Begoña Pedrosa, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza sailburua, mintzatu da bertan euskararen garrantzia azpimarratuz.
Guillermo Fernandez Vara Extremadurako presidente ohia hil da, 66 urte zituela
2023an tumore bat antzeman zioten sabelean, eta tratamenduan egon da harrezkero.
Nafarroako Osasun kontseilaria: "Itxaron zerrendak murrizteko neurriek emaitzak eman dituzte espezialitate gehienetan"
Fernando Dominguezen esanetan, "ahalegina izugarria da", baina Radio Euskadin egindako elkarrizketan onartu du oraingoz ez dituztela "espero diren emaitzak" lortu traumatologian. Testuinguru horretan, Nafarroako Gobernuko Osasun kontseilariak azpimarratu du egoera aztertzeko eta hobetzeko baliabide zein kudeaketa tresna guztiak koordinatuko dituztela.
Boto duala: Horrela aldatzen dira botoak hauteskundeen arabera
Silvan & Miracle enpresak azken EITB Focus inkestaren datuak aztertu ditu.
Zuzeneko boto-asmoa: EH Bildu indartsuagoa da emakumeen artean eta EAJ nagusi da 65 urtetik gorakoen artean
Silvan & Miracle enpresak EITB Focus inkesta berriak utzitako mikrodatuak aztertu ditu.
EH Bilduk lankidetzaren aldeko apustua egin du, eskuin muturraren gorakada geldiarazteko, eta PPrekin egindako itunak kritikatu ditu
EH Bilduk Nafarroan, Gipuzkoan eta Araban bildu ditu bere karguak ikasturte politiko berria aztertzeko.
Donostiak plaka bat jarri du Diego Fernandez-Montesen omenez, ETAk hil zuena 1978an
Donostiako Udalak plaka bat jarri du 1978an ETAk hildako Diego Fernández-Montesen omenez, Miramar kalean egindako ekitaldi batean. Horrekin, dagoeneko 36 dira hirian jarri diren oroimenezko plakak.
Milaka lagunek manifestazioa egin dute Iruñean, Palestinako herriari elkartasuna adierazteko
Manifestazio jendetsu batek Iruñeko erdiguneko kaleak zeharkatu ditu larunbat honetan, Israelek Palestinari egindako genozidioa salatzeko eta Palestinako herriari elkartasuna adierazteko. Milaka manifestarik, 50.000 antolatzaileen arabera, berdez, zuriz, beltzez eta gorriz bete dituzte Nafarroako hiriburuko kaleak.