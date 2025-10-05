Memoria historikoa
50 urte bete dira euskal gizartea astindu zuten gertaera odoltsuetatik

Arantzazu, 50 urte
Franco diktadorea hil baino hilabete batzuk lehenago, 1975eko urriaren 5ean, ETAk hiru guardia zibil hil zituen Arantzazuko santutegian. Egun horretan bertan, gauez, hiru ezezagunek Iñaki Etxabe hil zuten tiroz, Kanpazarreko tabernan. Batallon Vasco Españolek bere gain hartu zuen atentatua. 

Frankismoa Gizartea Memoria Historikoa Politika Euskal Autonomia Erkidegoa ETA

