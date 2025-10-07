Congreso
EH Bildu confía en obtener el respaldo necesario para aprobar su Proposición de Ley sobre pisos turísticos

Mertxe Aizpurua. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Pisu turistikoei buruzko Lege Proposamena onartzeko beharrezko babesa lortzea espero du EH Bilduk

Esta tarde, el Congreso debate la Proposición de Ley de EH Bildu para prohibir a las plataformas turísticas contratar y anunciar pisos turísticos ilegales. La propuesta contempla multas de hasta un millón de euros para quien incumpla la ley.

EH Bildu Congreso Diputados Política

