Pisu turistikoei buruzko Lege Proposamena onartzeko beharrezko babesa lortzea espero du EH Bilduk

Mertxe Aizpurua
18:00 - 20:00
Mertxe Aizpurua. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Arratsaldean, Kongresuak, EH Bilduren Lege Proposamena eztabaidatuko du, plataformei legez kanpoko edo lizentziarik gabeko pisu turistikoak kontratatzea eta iragartzea debekatzeko. Eginez gero, milioi bat euro arteko isunak ezartzea jasotzen du proposamenak.

EH Bildu Diputatuen Kongresua Politika

Estebanek erakundeen egonkortasuna zalantzan jartzea eta "beharrezkoa ez den" mesfidantza sortzea egotzi dio Anduezari

Anduezak egin berri dituen adierazpenak "lekuz kanpo" daudela adierazi du Estebanek, eta gehitu du tentsioa eta mesfidantza sortzen dutela. Horren aurrean, zehaztu du Eusko Jaurlaritza "ondo" ari dela lanean, eta euskararen arloan, lan-eskaintza publikoetan euskara eskatzeari dagokionez, PSE-EErekin "akordio handi bat" lortzeko aukera dagoela sinetsita dago Esteban. 

