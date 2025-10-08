Presupuestos vascos
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

EH Bildu reitera a PNV y PSE su oferta de negociación conjunta de Presupuestos de Gobierno Vasco y las tres diputaciones

En una entrevista en Naiz Irratia, Arnaldo Otegi ha asegurado que, de momento, no ha habido conversaciones, pero espera que su oferta obtenga "una respuesta positiva". "A diferencia de lo que sucedió el año pasado, puede haber oportunidades de hacer las cosas de otra manera. La invitación que hacemos está sobre la mesa y las vías están abiertas", ha insistido.
Arnaldo Otegi.
Arnaldo Otegi, este miércoles, en Naiz Irratia.
Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritzaren eta hiru aldundien aurrekontuak batera negoziatzeko eskaintza berretsi die EH Bilduk EAJri eta PSEri
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha reiterado este miércoles el ofrecimiento que ya hizo el pasado año al PNV y al PSE-EE para negociar de forma conjunta los presupuestos del Gobierno Vasco y las tres diputaciones forales de la Comunidad Autónoma Vasca.

Entrevistado en Naiz Irratia, Otegi se ha referido a la inminente negociación de las cuentas públicas en las diferentes instituciones vascas, para reiterar su oferta del año pasado, que considera "muy razonable".

"¿Han cambiado los problemas que tenemos desde el año pasado?, no. El año pasado decíamos que aquí hay algunos problemas a los que hay que hacer frente de forma prioritaria. En esta situación, para nosotros, no tiene mucha lógica hablar de presupuestos por separado de cada diputación o de cada institución", ha señalado.

A su juicio, "la lógica política debe ser diferente" porque "hay que mirar cuánto dinero hay en la caja y, en función de ello, decidir cuánto hay que invertir y dónde". En este sentido, ha vuelto a plantear un debate en común de estos cuatro presupuestos, el de las tres diputaciones forales y el del Gobierno Vasco.

"Este año, quiero volver a hacer una invitación al PSE y al PNV. Siguiendo esa política de lógica. Sentémonos a hablar de los presupuestos de las cuatro instituciones principales de la Comunidad Autónoma Vasca para ver cuánto dinero tenemos y dónde debemos invertir. Nosotros estamos dispuestos a hablar en ese bloque y en esos términos políticos", ha indicado.

Aunque ha asegurado que, de momento, no ha habido conversaciones, espera que su oferta obtenga "una respuesta positiva". "A diferencia de lo que sucedió el año pasado, puede haber oportunidades de hacer las cosas de otra manera. La invitación que hacemos está sobre la mesa y las vías están abiertas", ha insistido.

Arnaldo Otegi EH Bildu EAJ-PNV PSE EE Presupuestos municipales y forales vascos Política

Más noticias sobre politica

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Sánchez ofrece "mano tendida", diálogo y respeto al autogobierno para mejorar la sanidad vasca ante las quejas del PNV

La portavoz del PNV, Maribel Vaquero ha recordado este miércoles en el Congreso, que el consejero vasco de Salud, Alberto Martínez,  no participará en las futuras reuniones del Consejo interterritorial de Salud, a las que ha acudido "siempre con propuestas para paliar las necesidades del sistema sanitario", que sin embargo son rechazadas "sin argumentos convincentes". El presidente Pedro Sánchez le ha respondido que su Gobierno es "muy consciente" de las necesidades.  "Sabemos que queda mucho por hacer y evidentemente no le quepa duda de que vamos a seguir trabajando para encontrar soluciones a estos retos", ha recalcado. 
Cargar más