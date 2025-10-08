EH Bildu reitera a PNV y PSE su oferta de negociación conjunta de Presupuestos de Gobierno Vasco y las tres diputaciones

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha reiterado este miércoles el ofrecimiento que ya hizo el pasado año al PNV y al PSE-EE para negociar de forma conjunta los presupuestos del Gobierno Vasco y las tres diputaciones forales de la Comunidad Autónoma Vasca.



Entrevistado en Naiz Irratia, Otegi se ha referido a la inminente negociación de las cuentas públicas en las diferentes instituciones vascas, para reiterar su oferta del año pasado, que considera "muy razonable".



"¿Han cambiado los problemas que tenemos desde el año pasado?, no. El año pasado decíamos que aquí hay algunos problemas a los que hay que hacer frente de forma prioritaria. En esta situación, para nosotros, no tiene mucha lógica hablar de presupuestos por separado de cada diputación o de cada institución", ha señalado.



A su juicio, "la lógica política debe ser diferente" porque "hay que mirar cuánto dinero hay en la caja y, en función de ello, decidir cuánto hay que invertir y dónde". En este sentido, ha vuelto a plantear un debate en común de estos cuatro presupuestos, el de las tres diputaciones forales y el del Gobierno Vasco.



"Este año, quiero volver a hacer una invitación al PSE y al PNV. Siguiendo esa política de lógica. Sentémonos a hablar de los presupuestos de las cuatro instituciones principales de la Comunidad Autónoma Vasca para ver cuánto dinero tenemos y dónde debemos invertir. Nosotros estamos dispuestos a hablar en ese bloque y en esos términos políticos", ha indicado.



Aunque ha asegurado que, de momento, no ha habido conversaciones, espera que su oferta obtenga "una respuesta positiva". "A diferencia de lo que sucedió el año pasado, puede haber oportunidades de hacer las cosas de otra manera. La invitación que hacemos está sobre la mesa y las vías están abiertas", ha insistido.