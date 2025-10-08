Aurrekontuak

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Eusko Jaurlaritzaren eta hiru aldundien aurrekontuak batera negoziatzeko prest dagoela jakinarazi die EH Bilduk EAJri eta PSEri

Naiz Irratian egin dioten elkarrizketan, Arnaldo Otegik esan du oraingoz ez dela nagoziaziorik izan, baina eskaintzak "erantzun positiboa" jasotzea espero duela. "Iaz ez bezala, gauzak beste modu batera egiteko aukerak egon daitezke. Gonbidapena mahai gainean dago, eta bideak irekita daude", adierazi du.

Arnaldo Otegi, asteazken honetan, Naiz Irratian.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko hiru foru aldundien aurrekontuak elkarrekin negoziatzeko EAJri eta PSE-EEri iaz egin zien eskaintza berriz bota du asteazken honetan Arnaldo Otegi EH Bilduren koordinatzaile orokorrak.

Naiz Irratian egin dioten elkarrizketan, Otegik kontu publikoak negoziatzeari buruz hitz egin du, eta iaz koalizioak egin zuen eskaintza errepikatu du, euren ustez "oso zentzuzkoa" baita. 

"Izan ere, aldatu al dira arazoak pasa den urtetik hona? Ez. Iaz esaten genuen hemen arazo batzuei aurre egin behar zaiela lehentasunez. Egoera honetan, guretzat, ez du logika handirik aldundiz aldundi, edo erakunde bakoitzaren aurrekontuez bereizita hitz egiteak", adierazi du.

Haren ustez, "bestelakoa behar du logika politikoak": "Kutxa amankomunean zenbat diru dagoen begiratu behar da eta, erabaki diru horretatik zenbat eta non inbertitu behar den". Ildo horretan, lau aurrekontuak elkarrekin eztabaidatzeko gonbidapena egin die alderdi sozialistari eta alderi jeltzaleari. 

"Aurten, gonbidapen bat egin nahi diet berriro PSEri eta EAJri. Logika politiko horri jarraituz. Eser gaitezen Euskal Autonomia Erkidegoko lau erakunde nagusien aurrekontuez hitz egitera, ikusteko zenbat diru daukagun eta non inbertitu behar dugun. Gu prest gaude bloke horretan eta termino politiko horietan hitz egiteko", adierazi du.

Oraingoz elkarrizketa ofizialik egon ez bada ere, eskaintzak "erantzun positiboa" jasotzea espero du. "Iaz ez bezala, gauzak beste modu batera egiteko aukerak egon daitezke. Gonbidapena mahai gainean dago eta bideak irekita daude", adierazi du.

Arnaldo Otegi EH Bildu EAJ PSE EE EAEko Udal eta Foru Aurrekontuak Politika

Politikari buruzko albiste gehiago

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Sanchezek "eskua luzatuta" duela esan du, eta elkarrizketaz eta autogobernuaz mintzatu da EAEko osasungintza hobetzeko, EAJren kexen aurrean

Maribel Vaquero EAJren bozeramaileak Kongresuan gogorarazi duenez, Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak aurrerantzean ez du parte hartuko Lurraldearteko Osasun Kontseiluaren bileretan, "Osasun sistemaren premiak arintzeko proposamenekin" joan baita, eta Ministerioak "argudio sinesgarririk gabe atzera bota" baititu. Pedro Sanchez presidenteak erantzun dio Gobernua "oso kontziente" dela osasungintzak dituen beharrizanez. "Badakigu asko dagoela egiteko, eta, jakina, ez dago zalantzarik erronka horiek onbideratzeko irtenbideak aurkitzeko lanean jarraituko dugula", azpimarratu du.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Anduezak Pradalesi esan dio "aukera ona" duela "Goiari esateko iraina ez dela bidea"

Radio Popularri eskainitako elkarrizketa batean, Donostiako alkateak astelehen honetan berari zuzendutako kritiken inguruan hitz egin du Eneko Anduezak. PSEko buruak EAJri koalizioa "arriskuan" jartzeaz ohartarazi zion igandean, "EH Bildurekin identitate-akordioak bilatzen jarraitzen" bazuen;  horri buruz Euskadi Irratian galdetuta, Andueza "ahobero" bat zela iritzi zion Goiak astelehenean. 

Gehiago kargatu