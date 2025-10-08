Cruces de críticas PNV-PSE
Goia: "Lo bueno o lo malo que hayamos hecho de gestión en estos últimos 10 años es una responsabilidad compartida con el PSE"

Goia: "Lo bueno o lo malo que hayamos hecho de gestión en estos últimos 10 años es una responsabilidad compartida con el PSE"
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Goia: "Azken 10 urteotan egin dugun kudeaketa ona edo txarra PSErekin partekatutako erantzukizuna da"
En el programa "En Jake" de ETB2, el alcalde de Donostia-San Sebastián Eneko Goia se ha pronunciado sobre a las críticas que se han sucedido en los últimos días entre el líder de los socialistas vascos y dirigentes del PNV, entre ellos el propio Goia.

