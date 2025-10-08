EAJ-PSE, AURREZ AURRE

Goia: "Azken 10 urteotan egin dugun kudeaketa, ona zein txarra, PSErekin partekatutako erantzukizuna izan da"

Goia: "Lo bueno o lo malo que hayamos hecho de gestión en estos últimos 10 años es una responsabilidad compartida con el PSE"
18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Azken egunetan PSEren eta EAJren buruzagien artean izandako kritiken inguruan mintzatu da Eneko Goia Donostiako alkatea ETB2ko En Jake saioan

18:00 - 20:00
Sanchezek "eskua luzatuta" duela esan du, eta elkarrizketaz eta autogobernuaz mintzatu da EAEko osasungintza hobetzeko, EAJren kexen aurrean

Maribel Vaquero EAJren bozeramaileak Kongresuan gogorarazi duenez, Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak aurrerantzean ez du parte hartuko Lurraldearteko Osasun Kontseiluaren bileretan, "Osasun sistemaren premiak arintzeko proposamenekin" joan baita, eta Ministerioak "argudio sinesgarririk gabe atzera bota" baititu. Pedro Sanchez presidenteak erantzun dio Gobernua "oso kontziente" dela osasungintzak dituen beharrizanez. "Badakigu asko dagoela egiteko, eta, jakina, ez dago zalantzarik erronka horiek onbideratzeko irtenbideak aurkitzeko lanean jarraituko dugula", azpimarratu du.

