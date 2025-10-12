MANIFESTACIÓN
EH Bildu reivindica el "22 de noviembre vasco" frente al 12 de octubre que refleja el proyecto "retrógrado" español

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: EH Bilduk "euskal azaroaren 22a" aldarrikatu du "gizarte molde zaharkitua" islatzen duen urriaren 12aren aurrean
author image

EITB

Última actualización

El responsable de Acción Política, Arkaitz Rodríguez, ha llamado a la ciudadanía a "llenar la calle Autonomía" de Bilbao para reivindicar una Euskal Herria "solidaria, feminista, euskaldun, independentista, socialista y respetuosa con el resto de pueblos, culturas y lenguas".

Sortu Manifestaciones Partidos Políticos Política EH Bildu

