EH Bilduk "euskal azaroaren 22a" aldarrikatu du "gizarte molde zaharkitua" islatzen duen urriaren 12aren aurrean

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Arkaitz Rodriguez Ekintza Politikoko arduradunak Bilboko "Autonomia kalea lepo betetzera" deitu ditu herritarrak, Euskal Herri "solidarioa, feminista, euskalduna, independentista, sozialista eta gainerako herri, kultura eta hizkuntzak errespetatzen dituena" aldarrikatzeko.

Sortu Manifestazioak Alderdi Politikoak Politika EH Bildu

