'caso koldo'
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La UCO asegura que el ministro Torres reclamó pagos del Gobierno canario por "influencia" de Koldo García

En el último informe enviado al juez instructor del 'Caso Koldo' en la Audiencia Nacional, los investigadores incluyen una serie de mensajes en los que Koldo habría pedido a Torres interceder por unos "pagos pendientes". Por su parte, el equipo del ministro niega que cometiera delitos y censura "infamias" contra él.
angel victor torres ministro efe
El ministro Ángel Víctor Torres en una imagen de archivo. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Torres ministroak hainbat ordainketa agindu zituela uste du UCOk, “Koldo Garciak beregan zuen eraginagatik”
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha indicado que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, reclamó directamente "pagos pendientes" cuando era presidente de Canarias para la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, perteneciente a Víctor de Aldama, a la que se habrían adjudicado contratos de mascarillas.

La UCO ha remitido al juez que investiga el caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, un informe sobre los análisis de las contrataciones formalizadas por el Gobierno de Canarias en la que detalla las gestiones de Koldo para que el gobierno autonómico contratase con la empresa Soluciones de Gestión y, más tarde, para que abonase 7,8 millones de euros impagados.

Los investigadores del caso estiman que Koldo García tenía “influencia” sobre Torres, ya que éste le informo al asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos que estaba “encima de tu pago” o le pedía información sobre la cantidad que el Gobierno de Canarias debía y a qué empresa. En el informe figuran varios mensajes de Torres a García. En uno de ellos el actual ministro llega a decir: "déjame el día de hoy que me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica. Y o lo soluciona o la levanto para el aire".

La Guardia Civil asegura que Koldo García habló también con el entonces viceconsejero de Presidencia de Canarias, Antonio Olivera, sobre el pedido de mascarillas antes de que se adjudicase y, una vez adjudicado, de pormenores sobre los envíos o el pago.

El informe enviado al juez instructor también explica que los técnicos y funcionarios expresaron reticencias sobre el pedido de mascarillas.

No obstante, el equipo de Ángel Víctor Torres ha insistido en que el ministro no ha cometido ningún delito y han censurado las “infamias” vertidas sobre él. Aseguran que, tras más de un año analizando sus conversaciones, “la conclusión es que no hay nada delictivo, ni lo va a haber”. Sobre los contratos de las mascarillas, esas mismas fuentes aseguran que “queda acreditado que se actuó correctamente tal y como han avalado la intervención de la comunidad canaria, la Audiencia de Cuentas y el Tribunal de Cuentas".

Por su parte, el Partido Popular ha pedido la dimisión del ministro. En un comunicado, el PP ha señalado que Torres no puede continuar en su cargo "por haber sido conseguidor de dinero para una trama corrupta" y que su continuidad en el Gobierno es "imposible".

Gobierno de España Psoe Corrupción Política Política

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X