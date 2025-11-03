La UCO asegura que el ministro Torres reclamó pagos del Gobierno canario por "influencia" de Koldo García

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha indicado que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, reclamó directamente "pagos pendientes" cuando era presidente de Canarias para la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, perteneciente a Víctor de Aldama, a la que se habrían adjudicado contratos de mascarillas.

La UCO ha remitido al juez que investiga el caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, un informe sobre los análisis de las contrataciones formalizadas por el Gobierno de Canarias en la que detalla las gestiones de Koldo para que el gobierno autonómico contratase con la empresa Soluciones de Gestión y, más tarde, para que abonase 7,8 millones de euros impagados.

Los investigadores del caso estiman que Koldo García tenía “influencia” sobre Torres, ya que éste le informo al asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos que estaba “encima de tu pago” o le pedía información sobre la cantidad que el Gobierno de Canarias debía y a qué empresa. En el informe figuran varios mensajes de Torres a García. En uno de ellos el actual ministro llega a decir: "déjame el día de hoy que me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica. Y o lo soluciona o la levanto para el aire".

La Guardia Civil asegura que Koldo García habló también con el entonces viceconsejero de Presidencia de Canarias, Antonio Olivera, sobre el pedido de mascarillas antes de que se adjudicase y, una vez adjudicado, de pormenores sobre los envíos o el pago.

El informe enviado al juez instructor también explica que los técnicos y funcionarios expresaron reticencias sobre el pedido de mascarillas.

No obstante, el equipo de Ángel Víctor Torres ha insistido en que el ministro no ha cometido ningún delito y han censurado las “infamias” vertidas sobre él. Aseguran que, tras más de un año analizando sus conversaciones, “la conclusión es que no hay nada delictivo, ni lo va a haber”. Sobre los contratos de las mascarillas, esas mismas fuentes aseguran que “queda acreditado que se actuó correctamente tal y como han avalado la intervención de la comunidad canaria, la Audiencia de Cuentas y el Tribunal de Cuentas".

Por su parte, el Partido Popular ha pedido la dimisión del ministro. En un comunicado, el PP ha señalado que Torres no puede continuar en su cargo "por haber sido conseguidor de dinero para una trama corrupta" y que su continuidad en el Gobierno es "imposible".