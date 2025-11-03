'koldo kasua'
Torres ministroak hainbat ordainketa agindu zituela uste du UCOk, “Koldo Garciak beregan zuen eraginagatik”

Auzitegi Nazionalean Koldo Auzia ikertzen ari den epaileari bidalitako azken txostenean Koldoren eta Torresen arteko hainbat mezu jaso ditu Guardia Zibilak. Ministroaren taldeak, ordea, ukatu egin du deliturik egin zuenik eta haren aurkako “difamazioa” salatu du.

Angel Victor Torres ministroa artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboak (UCO) uste du Angel Victor Torres Lurralde Politikako eta Memoria Demokratikoko ministroak Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL enpresari “ordaindu gabeko hainbat ordainketa egiteko agindu” zuela Kanarietako presidentea zenean. Koldo auzian ikertzen ari diren Victor de Aldamaren enpresari erosi zizkion musukoak Kanarietako enpresak eta, UCOren arabera, Koldo Garciak eskatu zion Torresi ordainketa horiek arintzeko.

Kanarietako Gobernuak egin zituen kontratazioen azterketen inguruko txostena  bidali dio UCOk Auzitegi Nazionalean ‘Koldo kasua’ ikertzen ari den epaileari, Ismael Morenori. Txosten horretan zehaztu dituzte gobernu autonomikoak Soluciones de Gestion enpresa kontratatu zezan Koldo Garciak egindako kudeaketak eta, geroago, ordaindu gabeko 7,8 milioi kobratzeko egin zituenak.

Ikertzaileen arabera, Garciak "eragina" zuen Torresengan. Hori iradokitzeko, aipatzen dute  Torresek Jose Luis Abalos Garraio ministro ohiaren aholkulariari jakinarazi ziola “ordainketa horien gainean” zegoela, eta Kanarietako Gobernuak zor zuen kopuruari eta enpresari buruzko informazioa eskatu ziola.

Txosten horretan Torresek Garciari bidalitako zenbait mezu zehazten dira. Horietako batean, egungo ministroak esaten dio “eguna utzi” ziezaiola “arduradun ekonomikoarekin batzeko” eta arazoa konpontzen ez bazuen, kaleratu egingo zuela iradokitzen du.

Guardia Zibilaren esanetan, Koldo Garciak sarritan hitz egin zuen baita ere garai hartan Kanarietako Presidentetzako sailburuorde Antonio Oliverarekin. Kontratua esleitu aurretik musukoen eskariari buruz aritu zirela eta, ondoren, bidalketei eta ordainketari buruzko xehetasunak argitu zituztela dio.

Instrukzio-epaileari bidalitako txostenak azaltzen duenez, teknikari eta funtzionariok esleipen horien inguruko kontrako iritziak agertu zituzten.

Txostenaren berri jakin ondoren, Angel Victor Torresen taldeak berretsi du ministroak “ez duela deliturik egin”, eta beraren inguruan esandako "gezurrak” gaitzetsi dituzte. Urtebete baino gehiagoz haren elkarrizketak aztertzen aritu ostean, azpimarratu dute "ez dagoela deliturik, ezta egongo ere". Musukoen kontratuei dagokienez, iturri horien arabera, "frogatuta geratu da zuzen jokatu zela, Kontu Auzitegiak esan bezala".

Bestalde, Alderdi Popularrak Torres ministroaren dimisioa eskatu du. “Korrupzio sare batentzat dirua lortu” duela eta, ondorioz, ezin duela karguan jarraitu esan du hedabideei bidalitako ohar batean.

Espainiako gobernua Psoe Ustezko ustelkeria politikoa Politika

