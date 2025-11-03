Torres ministroak hainbat ordainketa agindu zituela uste du UCOk, “Koldo Garciak beregan zuen eraginagatik”
Auzitegi Nazionalean Koldo Auzia ikertzen ari den epaileari bidalitako azken txostenean Koldoren eta Torresen arteko hainbat mezu jaso ditu Guardia Zibilak. Ministroaren taldeak, ordea, ukatu egin du deliturik egin zuenik eta haren aurkako “difamazioa” salatu du.
Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboak (UCO) uste du Angel Victor Torres Lurralde Politikako eta Memoria Demokratikoko ministroak Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL enpresari “ordaindu gabeko hainbat ordainketa egiteko agindu” zuela Kanarietako presidentea zenean. Koldo auzian ikertzen ari diren Victor de Aldamaren enpresari erosi zizkion musukoak Kanarietako enpresak eta, UCOren arabera, Koldo Garciak eskatu zion Torresi ordainketa horiek arintzeko.
Kanarietako Gobernuak egin zituen kontratazioen azterketen inguruko txostena bidali dio UCOk Auzitegi Nazionalean ‘Koldo kasua’ ikertzen ari den epaileari, Ismael Morenori. Txosten horretan zehaztu dituzte gobernu autonomikoak Soluciones de Gestion enpresa kontratatu zezan Koldo Garciak egindako kudeaketak eta, geroago, ordaindu gabeko 7,8 milioi kobratzeko egin zituenak.
Ikertzaileen arabera, Garciak "eragina" zuen Torresengan. Hori iradokitzeko, aipatzen dute Torresek Jose Luis Abalos Garraio ministro ohiaren aholkulariari jakinarazi ziola “ordainketa horien gainean” zegoela, eta Kanarietako Gobernuak zor zuen kopuruari eta enpresari buruzko informazioa eskatu ziola.
Txosten horretan Torresek Garciari bidalitako zenbait mezu zehazten dira. Horietako batean, egungo ministroak esaten dio “eguna utzi” ziezaiola “arduradun ekonomikoarekin batzeko” eta arazoa konpontzen ez bazuen, kaleratu egingo zuela iradokitzen du.
Guardia Zibilaren esanetan, Koldo Garciak sarritan hitz egin zuen baita ere garai hartan Kanarietako Presidentetzako sailburuorde Antonio Oliverarekin. Kontratua esleitu aurretik musukoen eskariari buruz aritu zirela eta, ondoren, bidalketei eta ordainketari buruzko xehetasunak argitu zituztela dio.
Instrukzio-epaileari bidalitako txostenak azaltzen duenez, teknikari eta funtzionariok esleipen horien inguruko kontrako iritziak agertu zituzten.
Txostenaren berri jakin ondoren, Angel Victor Torresen taldeak berretsi du ministroak “ez duela deliturik egin”, eta beraren inguruan esandako "gezurrak” gaitzetsi dituzte. Urtebete baino gehiagoz haren elkarrizketak aztertzen aritu ostean, azpimarratu dute "ez dagoela deliturik, ezta egongo ere". Musukoen kontratuei dagokienez, iturri horien arabera, "frogatuta geratu da zuzen jokatu zela, Kontu Auzitegiak esan bezala".
Bestalde, Alderdi Popularrak Torres ministroaren dimisioa eskatu du. “Korrupzio sare batentzat dirua lortu” duela eta, ondorioz, ezin duela karguan jarraitu esan du hedabideei bidalitako ohar batean.
Zure interesekoa izan daiteke
GOIDIaren biktimak kalera atera dira justizia eskatzeko, dimisioez haratago
GOIDIaren biktimak kalera atera dira berriro ere, dimisioez haratago, justizia eskatzeko. Euren ustez, berandu eta gaizki heldu da Carlos Mazonen dimisioa. Gainera, gaitzetsi egin dute presidentearen agerraldian kalte materialetan zentratu izana, bai eta bere burua kriminalizazioaren biktimatzat jo izana.
EH Bildu, Podemos eta ERC ez dira joango Kongresuan monarkiari buruz egingo den ekitaldira
'50 urte geroago: Koroa demokraziarako bidean' goiburua izango duen ekitaldia hartuko du Kongresuak azaroaren 21ean. Bertan izango dira Espainiako errege-erreginak eta haien alabak.
Mazonen dimisioa eta gero, zein da agertokia?
Buruzagi popularrak ez dio uko egingo diputatu-aktari, eta forudun izaten jarraituko du. Ez du iragarri hauteskundeak aurreratuko dituenik, eta haren ordezkoa aukeratzeko epea astelehen honetan bertan zabalduko da, dimisioa formalki aurkeztu eta gero. Azaroaren 19ra arteko epea izango dute taldeek hautagaiak aurkezteko.
Vilaplanak epaileari esan dionez, Mazonen jarrera "lasaia" zen GOIDIaren eguneko bazkarian, eta ez zuen presarik erakutsi
Kazetariak ezin izan dio epaileari bazkariaren eguneko parkineko txartela eman, ziurtatu duenez, ez daukalako. Halaber, Valentziako Generalitateko jarduneko presidentearekin izan zuen lan-bazkarian, hura komunikatuta egon zen eta "mugikorrari adi" zegoen, "telefonoz hitz egiten zuen eta idatzi ere egiten zuen".
Arabak "probintziako aita" titulua kendu die Franco diktadoreari eta Mola jeneralari, Vox ez beste talde guztien babesarekin
Batzar Nagusiek gaur goizean onartu dute 1936an Francisco Franco diktadoreari eta Emilio Mola militar kolpistari Arabako Foru Aldundiak emandako ohorezko izendapenak kentzea, Euskadiko Oroimen Historiko eta Demokratikoaren Legea betez.
Feijoo, Mazonen dimisioari buruz: "Erabaki zuzena da"
Batzorde Betearazle Nazionalean egindako hitzaldi batean, Feijook esan du gaur "ehiza politiko eta pertsonala" jasan duen eta "hiltzaile bat ez den" alderdiko "kide batek" dimisioa aurkeztu duela. "Akatsak egin zituen, bai, barkamena ere eskatu zuen, eta gaur bere gain hartu ditu azken ondorioetara arte", gaineratu du.
Bikitimek gezurretan aritzea leporatu diote Mazoni, eta Gobernuak dio "eskaera bakar bati ere ez" diola ezezkorik eman
Carlos Mazonek Valentziako Generalitateko preseidente kargua utzi izanak berehala eragin du erreakzio- eta erantzun-soka luzea, bai biktimena, bai arlo politikoko eragileena.
Lander Martinez: "2026rako Eusko Jaurlaritzaren aurrekontu-proiektuan gabeziak ikusten ditugu"
Lander Martinez Kongresuko Sumarren diputatuak adierazi duenez, Eusko Jaurlaritzak 2026rako aurkeztutako aurrekontu-proiektua "kontinuista" da. "Hori dela eta, badakigu abiapuntua zaila dela, baina horrek ez du saihestuko negoziazo-mahaian esertzea eta gure proposamenak ekartzea", gaineratu du Martinezek.
Estatuko fiskal nagusiak epaiketan ukatu egin du Ayusoren bikotekideari buruzko informazioa filtratu izana
Alvaro Garcia Ortizen oinarrizko eskubideak urratu direla salatu du Estatuko abokatu nagusiak, tartean, errugabetasun printzipioa. Estatuko fiskal nagusiak 6 urte arteko kartzela-zigor eskaerari eta 12 urteko inhabilitazio eskaerari egin beharko die aurre.