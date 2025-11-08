Homenaje
El Ayuntamiento de Donostia coloca una placa en memoria de Rosa Zarra, fallecida por una pelota de goma

Con esta, ya son 37 placas que ha colocado el Consistorio para “dar visibilidad en el espacio público a las víctimas del terrorismo y la violencia de motivación política que perdieron la vida en la ciudad".
GRAFCAV6211. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 08/11/2025.- El Ayuntamiento de San Sebastián asiste al acto de colocación de una placa en memoria de Rosa Zarra, donostiarra que murió en 1995 ocho días después de recibir en el vientre el impacto de una pelota de goma lanzada por la Ertzaintza. EFE/Juan Herrero.
Placa en memoria de Rosa Zarra Marín. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Rosa Zarra omentzeko plaka jarri du Donostiako Udalak, gomazko pilota batek hildakoaren omenez
El Ayuntamiento de Donostia ha colocado este sábado una placa en memoria de Rosa Zarra Marín, fallecida por una pelota de goma de la Ertzaintza en 1995.

El acto se ha llevado a cabo a las 12:00 horas en la plaza Ferrerías. En el homenaje han participado el alcalde de Donostia, Jon Insausti, representantes de los grupos municipales del ayuntamiento y los familiares de la víctima.

Rosa Zarra fue alcanzada por una pelota de goma lanzada por la Ertzaintza el 22 de junio de 1995. Ocho días después, la mujer de 58 años falleció en el hospital.

Con esta, el Consistorio cuenta ya con 37 placas dentro de la iniciativa impulsada para “dar visibilidad en el espacio público a las víctimas del terrorismo y la violencia de motivación política que perdieron la vida en la ciudad".

Concretamente, se han colocado placas a víctimas de ETA (29), víctimas de los Comandos Autónomos Anticapitalistas (3), víctimas del DRIL (1), víctimas del Batallón Vasco Español (1) y víctimas por acción policial (3). 

