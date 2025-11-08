Omenaldia
Rosa Zarraren, Ertzaintzaren pilotakada jaso ondoren hil zen emakumearen, omenezko plaka jarri du Donostiako Udalak

Orain arte 37 plaka jarri ditu Udalak, "terrorismoaren eta motibazio politikoko indarkeriaren biktima izan zirenei espazio publikoan ikusgarritasuna emateko".

GRAFCAV6211. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 08/11/2025.- El Ayuntamiento de San Sebastián asiste al acto de colocación de una placa en memoria de Rosa Zarra, donostiarra que murió en 1995 ocho días después de recibir en el vientre el impacto de una pelota de goma lanzada por la Ertzaintza. EFE/Juan Herrero.
Rosa Zarra Marinen omenezko plaka. Argazkia: EFE.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donostiako Udalak plaka bat jarri du larunbat honetan Rosa Zarra Marinen omenez. 58 urteko emakumea hil zen Ertzaintzaren gomazko pilotakadaz hil zen, 1995ean.

Burdinola plazan izan da ekitaldia, 12:00etan. Omenaldiak ordezkari politikoak eta herritarrak bildu ditu; horien artean, Jon Insausti, Donostiako alkatea, udaleko taldeetako ordezkariak eta biktimaren senideak.

1995eko ekainaren 22an, Ertzaintzak jaurtitako gomazko pilota batek harrapatu zuen Rosa Zarra. Zortzi egun geroago, ospitalean hil zen emakumea.

Horrenbestez, Udalak 37 plaka ditu dagoeneko "espazio publikoan ikusgarritasuna emateko hirian bizia galdu zuten terrorismoaren eta motibazio politikoko indarkeriaren biktimei" ekimenaren barruan.

Zehazki, honako plaka hauek jarri ditu udalak: ETAren biktimei (29), Komando Autonomo Antikapitalisten biktimei (3), DRILen biktimei (1), Batallon Vasco Españolen biktimei (1) eta poliziaren ekintzen biktimei (3). 

Polizia abusuen biktimak Gipuzkoa Donostiako Udala Politika Donostia

